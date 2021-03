Slēpošanas treniņi Alūksnē – izdevušies

Šādu informāciju pievienoja slēpotājs iesniedzot savu rezultātu organizatoriem.

Beāte Kovgere savā vecuma grupā uzrādīja trešo labāko rezultātu.





Kad ziema sākusi atkāpties un slēpotājiem sezona arī tuvojas noslēgumam, tiek salīdzināta varēšana un vērtēti noslēpotie kilometri. Šogad pavisam savādākā formā un izpildījumā tika piedāvāta iespēja sacensties un novērtēt savas spējas slēpošanā, ņemot vērā visus valstī noteiktos liegumus un ierobežojumus aizvadīt treniņus.

Pirmā šāda reize

Ziemas sporta centrā “Mežinieki” vēsturiski šīs bija pirmās sacensības slēpotājiem, kas notika individuāli un gandrīz divu nedēļu garumā, rezultātu reģistrējot pašam dalībniekam un nosūtot organizatoriem. No 10. līdz 21. februārim aizvadīti individuālie treniņi ar laika kontroli, veicot marķētu distanci 5 km garumā sievietēm un 10 km (divi apļi) vīriešiem, slēpojot paša izvēlētajā stilā.

Treniņos varēja piedalīties jebkurš interesents no jebkuras vietas, bez vecuma ierobežojuma, labākos tika noteica trīs vecuma grupās: līdz 14 gadu vecumam, līdz 39 gadu vecumam un 40 gadu un vecāki. Pašiem mājiniekiem lielākie konkurenti bija kaimiņiem – slēpotāji no Gulbenes un Smiltenes novadiem.

Trenējas 55 slēpotāji

Idejas autors, Alūksnes novada pašvaldības sporta darba organizators Vilnis Veļķeris, apkopojot rezultātus, stāsta: “Šis bija eksperiments, jauno sportistu un visu interesentu treniņu iespēju dažādošana, jo ziema un apstākļi – izcili! Nekas netraucēja, izņemot aukstumu. Noorganizēt nebija vienkārši, jo trase ir atvērta ikvienam, jāsaglabā norādes, ko izmanto slēpotāji un pārējie atpūtnieki ziemas sporta centrā “Mežinieki”. No sākuma bija problēmas izprast, kur ir šī piecu kilometru distance. Tas mums, distances veidotājiem un marķētājiem, bija pārbaudījums, jo parasti sacensības notiek trīs stundas, viss tiek slēgts. Bet šoreiz bija jārēķinās ar citiem cilvēkiem un viņu interesēm.”

Viņš atzīst, ka kopējais dalībnieku skaits un interese pieaugusi, tuvojoties pasākuma beigām – gan no Alūksnes sporta skolas, gan ciemiņiem no Gulbenes novada Lejasciema. Kopējais dalībnieku skaits sasniedzis 55 slēpotājus, kuriem gribējās salīdzināt savu varējumu ar citiem. Šis pasākums kalpoja kā motivators trenēties, jo sacensības šoziem nenotiek, un jauniešiem bez tām ir grūti sevi piespiest apmeklēt treniņus. Protams, daudzi arī uzsver šīs trases sarežģītību, bet Alūksnē uzaudzis Andrejs Rastorgujevs un četri jaunieši, kuri startē Pasaules čempionātā.

Mazliet arī aukstais laiks nospēlēja savu lomu, neļāva parādīt labākos rezultātus. Kāds nobrauca aukstumā un vairāk nepamēģināja, kāds gaidīja siltāku laiku, jo tad slēpes labāk slīd. Bet galvenā ideja ir izdevusies – uzzināt, cik spēcīgs katrs ir, salīdzinot ar pārējiem. Ātrākos slēpotājus balvas – medaļa un diploms – gaidīs servisa ēkā.

Tehnoloģijas “rullē”

“Tehnoloģijas, kas mums ir katram – telefoni, pulksteņi un citas ierīces, ļāva saņemt detalizētus rezultātus un viegli tos apstrādāt. Šī pieredze ļautu turpmāk rīkot sacensības šādā veidā kā individuālos treniņus. Ja turpināsies ierobežojumi pavasarī, tad šādi varētu aizvadīt parka skrējiena seriālu. Iedvesmojoties no “Stirnu buka”, radās ideja izveidot skrējienu apkārt Alūksnes ezeram ar nelielu marķējumu, cieši gar ezera krastu. Tas varētu notikt garākā laika posmā ar individuālu laika ņemšanu. Tas gan ir ideju līmenī, skatoties uz ierobežojumiem valstī,” ar treniņu tehnisko pusi ir apmierināts V. Veļķeris..

Šogad vairāk iespējas sacensties nebūs, bet trase “Mežiniekos” tiks uzturēta tik ilgi, cik to atļaus laika apstākļi. Ja ir vēlēšanās saglabāt sportisko formu un krāt kilometrus vai vienkārši veselīgi atpūsties, tāda iespēja būs vēl aptuveni divas nedēļas, prognozē trases uzturētāji. V. Veļķeris uzteic jauno trašu meistaru Pēteri Jaunzemu, kurš domā un dara, lai trases būtu labā stāvoklī, un cilvēki būtu apmierināti. Laika apstākļi un slēpotāju daudzums bieži izbojā trasi, tādēļ gandrīz katru rītu to sakopj un uzpucē, kaut arī, iestājoties siltajam laikam, to izdarīt būs arvien grūtāk.