Rallijs “Sarma 2024” sola interesantu cīņu

Šajā nedēļas nogalē, 10. februārī, Gulbenes novadā turpināsies Latvijas rallija ekipāžu cīņa pret kaimiņvalstu sportistiem par uzvaru rallija Sarma kopvērtējumā. Jāpiemin, ka kopš Ivara Vasaraudža uzvaras 2010. gadā to nav spējusi izcīnīt neviena latviešu rallija ekipāža. Lai arī sākotnēji likās, ka šis būs tas gads, kurā tas varētu izdoties, Rallijs Sarma 2024 saņēma iespēju atklāt jaunā Baltijas jūras rallija čempionāta 2024. gada sezonu. Tādējādi rallijam pieteicās ne tikai Latvijas rallija čempionāta dalībnieki, sarežģījot latviešiem cīņu par uzvaru pašmāju rallijā.

Kā informē rallija “Sarma” preses sekretārs Ģirts Avotiņš, viens no potenciālajiem rallija Sarma 2024 līderiem viennozīmīgi ir igaunis Egons Kaurs, kurš startēs ar Hyundai i20 VRT rallija automašīnu, kas jau cita pilota rokās sevi lieliski pierādīja šī gada Latvijas čempionāta pirmajā posmā. Savukārt Kaurs ar šo automašīnu pārliecinoši uzvarēja Winter Rally Aukštaitija, un noteikti to mēģinās atkārtot rallijā Sarma. Kaurs trasē dosies ar 1. numuru. Vislielākās cerības latviešu līdzjutējiem ir jāliek uz Emīlu Blūmu, kuram ar savu Mitsubishi Lancer Evo IX jau šosezon vienreiz ir izdevies apsteigt ātro Hyundai i20 VRT. Bet vai Emīlam Blūmam to izdosies atkārtot, kad pretī stāsies ātrais un pieredzējušais Egons Kaurs?

Arī ekipāžas, kurām piešķirti 3. līdz 5. starta numurs nav daudz lēnākas un tās tik ne tik vien spēs sarūpēt interesantu cīņu savā starpā, bet arī pilnīgi droši var iejaukties cīņā par uzvaru kopvērtējumā. Ar 3. starta numuru startēs polis Jaroslavs Koltuns, kurš, lai arī ar ļoti mainīgiem rezultātiem, ar savu Ford Fiesta Rally2 ir spējis izcīnīt vietu uz goda pjedestāla nevienā vien Polijas un Čehijas rallijā. To viennozīmīgi mēģinās nepieļaut gan Kalvis Blūms, kurš katrā nākamajā rallijā uzrāda arvien stabilāku rezultātu, gan rallija Sarma vecmeistars Jānis Vorobjovs, kurš savam 27. startam rallijā Sarma ir īpaši gatavojies un noteikti plāno pacīnīties par uzvaru. Jāpiebilst, ka arī Jānim Vorobjovam, līdzīgi daudziem citiem latviešu sportistiem nekad nav izdevies uzvarēt rallija Sarma kopvērtējumā.

Taču nedrīkst aizmirst arī divas ekipāžas ar Škoda Fabia SRT Proto rallija automašīnām, un jo sevišķi Matīsu Mežaku, kurš gatavojoties šīs vasaras lielākajam rallija notikumam Latvijā, ir nolēmis piedalīties rallijā Sarma. Ir zināms, ka izvēlētā automašīna ir pietiekami ātra un Matīss ir pietiekami pieredzējis autosportā, lai pieteiktu savas pretenzijas uz vietu kopvērtējuma galvgalī.

Lai arī galvenā uzmanība būs pievērta cīņai par kopvērtējumu, nedrīkst aizmirst, ka visa rallija laikā būs vairāki mikromači – cīņa par uzvarām dažādās ieskaites grupās. Piemēram, ieskaites grupā LRC3 potenciālais līderis ir polis Timoteušs Abramovskis, taču šoreiz uz starta ar identisku tehniku stāsies arī divi igauņu piloti, no kuriem ātrākais ir Kristjans Kajakas. Šajā klasē pēc divu gadu pārtraukuma atgriezīsies arī Guntis Lielkājis, kurš vienmēr ir priecējis skatītājus ar skatāmu braukšanas stilu un vērā ņemamiem rezultātiem.

Arī LRC4 grupā noteikti būs interesanta cīņa, kurā ar daudz maz tehniski līdzvērtīgām automašīnām sacentīsies divi topošie ārvalstu čempioni, kuri izmanto Latvijas jauno rallija pilotu programmu – Isaks Hatanmā un Kan Alakoš, kā arī lietuvietis Mantas Bartkuvenas un Vācijas pārstāvis Maksims Kans. Šo klasi būs interesanti vērot, jo viņi trasē dosies viens pēc otra – 29. – 32. starta numurs, kas ļauj vislabāk salīdzināt braukšanas stilus un ātrumu.

LRC5 grupā, bez daudziem citiem sportistiem, startē arī mūsu vietējie rallija kopvērtējuma cīņas pretendenti – abi Blūmi un Vorobjovs, attiecīgi viņi arī noteiks tempu šajā klasē. Viens no interesantākajiem dalībniekiem šajā klasē ir soms Saku Verimā – sešdesmit septiņus gadus vecs somu rallija pilots, kurš rallijos startē jau vairāk kā četrdesmit gadus. Šim pieredzējušajam somam šī būs debija Sarmas rallijā, turklāt šoreiz viņam būs arī debija Peugeot 208 N5 rallija automašīnā.

Skatītāju iemīļotajā aizmugurējās piedziņas automašīnu klasē LRC6 cīņas solās būt visaizraujošākās. Šajā klasē tempu uzturēs Zigurda Kalniņa duelis ar poli Jaceku Sobčaku, bet tam centīsies tikt līdzi šīs klases debitants Ralfs Sirmacis, kurš gan savas prasmes ar klasiskās piedziņas automašīnām ir pieslīpējis divās minirallija čempionātu sezonās. Šajā klasē gan nedrīkst noniecināt nevienu, jo kā rāda iepriekšējo ralliju rezultāti, vismaz dažos ātrumposmos spēj uzvarēt gan Dāvis Birže, gan Rolands Jaunzems, gan Viesturs Tilgass, kā arī citi.

Arī priekšpiedziņas klasē LRC7 gaidāmas jautras cīņas – lai Madaram Dīriņam nebūtu tik viegli uzvarēt, rallijam Sarma ir pieteikušies Madara sīvākie konkurenti no Igaunijas – Karels Tolps un Oskars Mānnamets. Pārējiem šīs klases sportistiem būs grūti turēt to tempu, ko uzņem šī trijotne, cīnoties par uzvaru.

Jācer, ka vēsturisko rallija automobiļu ieskaitē Andris Spilva, Intars Rezakovs un Māris Erts šoreiz spēs turēt līdzi Kristapa Dzīvīša tempam un cīņa nebūs tikai par pjedestāla zemākajiem pakāpieniem.

Rallijs Sarma 2024 tiks atklāts 9. februāra vēlā pēcpusdienā Gulbenes centrā, un sacensības ir paredzētas 10. februārī.