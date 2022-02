Rallijs Sarma 2022 atklāj ātrumposmus un dalībnieku starta numurus

Kļuvis zināms, ka rallijā Sarma 2022, kas notiks 12. februārī, ar pirmo starta numuru startēs pieckārtējais Somijas čempions Tēmu Asunmā ar stūrmani Ville Mannisenmāki un Škoda Fabia Rally2 evo rallija automašīnu. Titulētajai somu ekipāžai par uzvaru rallijā būs jācīnās ar ātrākajām Baltijas un Krievijas ekipāžām. Vienlaikus ar starta sarakstu rallija organizatori ir atklājuši šī gada rallijam sagatavotos ātrumposmus un publicējuši ātrumposmu aprakstus.

Rallijam Sarma 2022 organizatori ir sagatavojuši trīs ātrumposmus, kas savā ziņā ir rallija Sarma esence – kaut kas jauns, kaut kas vecs, un kaut kas no iepriekšējā rallija. Pirmais ātrumposms ir jauna tradicionālā ātrumposma “Kamalda” versija – tā ir saņēmusi pilnīgi jaunu un iepriekš neizmantotu vidusdaļu, kas to savieno ar teju vai desmit gadus neizmantoto ātrumposmu “Gārša”, tādejādi, ir radusies interesanta divu ātrumposmu kombinācija. Otrais ātrumposms, izmantojot daļu no Lizuma ātrumposma, tika radīts rallijam Sarma 2019. Visbeidzot ralliju noslēgs ātrumposms “Grantiņi-1”, kas pazīstams arī kā “Druviena” un nav izmantots kopš 2018. gada, bet ir visu rallija dalībnieku iemīļots ātrumposms. Plašāku informāciju par ātrumposmiem un skatītāju vietām iespējams atrast, lejupielādējot ātrumposmu aprakstu no autorally.lv. Tradicionāli rallija aprakstā ir atrodami skatītāju iecienītie QR kodi, kas piedāvā jau iepriekš sagatavotas navigācijas iespējas un ļauj aplūkot skatupunktu attēlus.

Runājot par rallija dalībniekiem, sarakstā ir iespējams atrast 90 ekipāžas ar sportistiem no vienpadsmit valstīm, kas ir vien no kuplākajiem dalībnieku skaitiem pēdējo gadu Baltijas rallijos. Arī ātrāko ekipāžu saraksts ir tāds, ka šobrīd ir neiespējami prognozēt, kurš varētu būt tiešākais kandidāts uz uzvaru rallija kopvērtējumā. Tēmu Asunmā ir saņēmis 1. numuru, kas nozīmē, ka viņam nedaudz nāksies cīnīties ar tā saucamo ceļu tīrīšanu. Iespējams, ka tas palīdzēs talantīgajam igaunim Georgam Linnamae ar britu stūrmani Džeimsu Morganu un Volkswagen Polo R5, kā arī lietuviešiem Vladasam Jurkevičam ar Aisvidam Paļukenam ar Skoda Fabia Rally2 evo turēt līdzi ātrajam somam. Tajā pašā laikā par savu 4. starta numuru noteikti priecājas Valerijs Gorbans un Sergejs Larens, kuri ar savu Mini John Cooper Works WRC noteikti mēģinās iztīrīto trasi izmantot savā labā. Nav arī zināms kā ar Škoda Fabia R4 rallija automašīnu, kuru rotās 8. numurs, ies mūsu šībrīža ātrākajam rallija pilotam Mārtiņam Seskam ar Renāru Franci – šī rallija automašīna būs jaunums gan Mārtiņam, gan rallija Sarma faniem.

Latviešu rallija līdzjutējiem noteikti interesants arī liksies skrējiens pēc vietas kopvērtējumā un duelis LRC5 ieskaitē, starp tādām divām iemīļotām ekipāžām kā Edijs Bergmanis un Ivo Pūķis un vispieredzējušākās rallija Sarma ekipāžas – Jānis Vorobjovs, kurš pēc ilgiem gadiem startēs kopā ar ilgus gadus rallijā neredzēto stūrmani Guntaru Zicānu. Ar pilnu dalībnieku sarakstu iespējams iepazīties Latvijas rallija čempionāta mājas lapā autorally.lv.

Rallijs Sarma 2022 notiks epidemioloģiski drošā vidē, zaļajā režīmā, ar ierobežotu skatītāju skaitu. Biļetes iespējams iegādāties tikai iepriekšpārdošanā tiešsaistes biļešu tirdzniecības platformā eKase.lv. Skatītājiem pirms biļešu iegādes ir būtiski iepazīties ar noteikumiem, kas atrodami gan eKase.lv, gan autorally.lv, kur ir atrodama arī plašāka informācija par ralliju Sarma 2022.