Pirmā “Ledus ripa” izdevusies!

Alūksnes Bērnu un jauniešu centra (ABJC) jauniešu grupa “Oluksnieši” 2. janvārī Strautiņos aizvadīja pirmo hokeja pasākumu jauniešiem “Ledus ripa”. Organizatori atzīst – pasākums izdevies, bija ieradušies daudz interesentu. “Piedalījās piecas komandas, kuras izspēlēja vienas grupas turnīru – katra komanda sacentās ar katru, tālāk labākie iekļuva pusfinālos. To uzvarētāji cīnījās par pasākuma uzvarētāja lauriem, zaudētājiem bija jācīnās par 3. vietu. Šogad par uzvarētājiem kļuva komanda “Alūksne”. Savukārt, dalībniekiem un skatītājiem bija iespēja piedalīties precizitātes un veiklības konkursos, balvās saņemot Bērnu un jauniešu centra sarūpētās rallija “Alūksne” cepurītes. Visu laiku bija pieejama tēja, ugunskurs un pūšļi, ar kuriem vizināties no kalna,” stāsta viens no pasākuma organizatoriem Deivids Miķelsons.

Organizatori ir apmierināti ar interesi par pasākumu, un domā šo turnīru padarīt par tradicionālu un nākamā gada sākumā rīkot atkal. Ja būs lielāka interese, tad gan domās par vairākiem posmiem. Piecas līdz sešas komandas ir optimālais skaits šādam pasākumam, uz ko arī cerēts.

Dalībnieki bija ļoti apmierināti un izteica gatavību startēt nākamajā gadā. Spēles izdevušās ļoti interesantas, jo dalībnieku meistarības līmenis bijis diezgan līdzīgs. Ļoti azartisks bijis fināls, pēc pirmā pārtraukuma rezultāts bijis 5:6 un tikai otrajā spēles daļā savu labāku meistarību nodemonstrējusi komanda “Alūksne”, svinot uzvaru ar rezultātu 11:6.

Uzvarēja komanda “Alūksne”, 2. Vieta: Audi, audi- mazulīt, 3. Vieta: Bubenis.

Foto un video: organizatoru