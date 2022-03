Novada basketbola čempionāts atgriežas apritē

Pēc divu gadu pārtraukuma Alūksnes novada sporta dzīvē atgriezies viens no tradicionāli lielākajiem gada sporta notikumiem – Alūksnes novada basketbola čempionāts. Plānots, ka šogad tas būs pilnvērtīgs – sievietēm un vīriešiem.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Par čempionātu liela interese

2020. gada čempionāts, sākoties pandēmijai, netika izspēlēts līdz galam, 2021. gadā bija liegta komandu sporta veidu sacensību norise. Šogad, mīkstinoties ierobežojumiem, spēles jau var notikt “zaļajā režīmā”, bet ar aprīli sacensības varēs apmeklēt arī skatītāji un just līdzi savējām komandām, protams, ievērojot ierobežojumus, kādi nu vēl būs palikuši.“Beidzot var atgriezties vecās un labās lietas, tostarp čempionāts. Esmu patīkami pārsteigts, jo atsaucība, piesakot komandas, ir milzīga. “Atzeles” klasiskajam basketbolam mums bija problēmas ar komandu savākšanu, bet Alūksnes novada čempionātā basketbolā sieviešu un vīriešu komandām problēmu nebūs. Pašlaik meiteņu grupā pieteikušās četras komandas, puišu grupā interesi spēlēt izrādījušas sešas komandas. Alsviķu komanda šogad nespēlēs. Pieteikumi saņemti no “4Plus”, “Kalna namiņa”, “Lave”, Alūksnes sporta skolas komandas, Smiltenes sporta skolas komandas un vēl vienas alūksniešu komandas, kas spēlē ārpus Alūksnes,” stāsta sacensību organizators Kristaps Marķitāns. Abu sporta skolu komandas mēģinās cīnīties ar vīriem, lai iegūtu pieredzi, jo nākamajā sezonā ir plāni startēt kādā pieaugušo turnīrā.Šobrīd par turnīra izspēli domāts, ka puišiem tas būs viens aplis un tad četras labākās komandas izspēlē pusfinālu un finālu. Tas būs atkarīgs no tā, cik komandas būs pieteikušās. Meitenes varētu izspēlēt apli un pēc spēļu rezultātiem sadalīt vietas divu dienu turnīrā.Puišiem turnīrs varētu sākties aprīļa beigās, Lieldienu brīvdienās vai pēc tām, un tie būtu vismaz trīs sabraukumi. Meitenēm provizoriskais datums būtu 15. maijs. K. Marķitāns uzsver, ka daudzi spēlētāji vēl piedalās citos turnīros, tādēļ spēļu grafiku maksimāli pakārtos tam, lai nepārklātos ar citiem turnīriem un novada čempionātā dalībnieki varētu piedalīties visās spēlēs.

Būs “Atzeles” kauss basketbolā

Šogad pirmo reizi organizēs “Atzeles” kausu basketbolā Alūksnes, Gulbenes, Madonas un Balvu novadiem. Tas norisināsies Gulbenē, pašlaik notiek organizatoriskie darbi. Tiek gaidīti pēdējie komandu pieteikumi. Tā norise paredzēta maija otrajā daļā, jo sporta skolām un “LBL – 3” līgas komandām jāpabeidz savi turnīri. “Tā būs viena nedēļas nogale, kad izspēlēs turnīru. Piedalīsies pa vienai komandai no katra novada. Alūksni pārstāvētu komanda “Kalna namiņš”. Sākotnēji bija plānotas septiņas komandas, diemžēl daudzas atteicās, iespējams, tas saistīts ar kara sākumu Ukrainā un tā izraisītajām sekām. Šis turnīrs būtu kā priekšvēstnesis rudenim, kad mēs gribētu organizēt īstu turnīru un iespēju puišiem spēlēt basketbolu labā līmenī. Spēles notiktu visos četros novados. Vislielākā interese ir no Madonas un Gulbenes novadiem, kuru komandas spēlē LBL sistēmā. Tādēļ jaunajiem basketbolistiem tiek meklētas spēļu prakses, lai nebūtu pārsteigumu, spēlējot ar jau pieredzējušiem un meistarīgiem vīriem,” saka K. Marķitāns.

Vasarā būs 3 x 3 strītbola turnīrs

Komanda “Atzeles sports” šajā vasarā rīkos tādu pašu 3 x 3 basketbola turnīru, kāds notika pagājušajā vasarā. Visos četros novados izspēlēja pa vienam posmam un fināla pasākumu. Šogad Latvijas Basketbola savienība novērtējusi turnīra organizatoru ieguldīto darbu un laiku. Tādēļ turnīra kopvērtējuma uzvarētājiem piešķirs biļeti uz Latvijas 3 x 3 basketbola čempionāta finālu. Tas ir prestižs un atzinība no vadošās basketbola institūcijas valstī. Jāatzīmē, ka šis nav biznesa, bet basketbola attīstības projekts, lai jauniešiem un pieaugušajiem vasaras nogrieznī būtu iespēja mūsu novados gūt basketbola praksi. Pagājušā gada Alūksnes posmā visās vecuma grupās kopā startēja 59 komandas.