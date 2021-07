“Līkločos papardēs” labākie mājinieki

Paldies visiem DEVIŅDESMIT DEVIŅIEM dalībniekiem, kas šogad piedalījās Līkločos Papardēs! No sirds priecājamies, ka atbraucāt uz Ilzeni un sportiski iesākāt Līgo/Jāņu dienas!

Tiekamies nākamgad! #LīkločiPapardēs, vēstīts organizatoru Facebook.com.lapā

Foto: Organizatori un dalībnieki

Ar dalībnieku rekordu priekš individuālajām sacensībām finišēja nu jau pilngadīgās, tradicionālās riteņbraukšanas sacensības “Līkloči papardēs”, kas notika 18. reizi. Ātrāko laiku uzrādīja alūksnietis Kristers Kovgers, atstājot mājinieku Reini Marksu otrajā vietā. Aptuveni 12 kilometrus garo trasi veica 100 dalībnieki.

Par sacensību gaisotni stāsta to “tēvs” Viesturs Kazainis: “Sacensības ir izdevušās. Šoreiz bija vairāk dalībnieku nekā pagājušajā gadā. Arī ar divām sacensību dienām, lielo karstumu, lielo negaisu, kas otrajā dienā sagāza daudzus kokus uz trases, un sarautām elektrolīnijām. Gribējām slēgt trasi, jo virs tās koks uzkrita elektrības vadiem, bet, par laimi, elektriķi bija līniju atslēguši. Nācās no rīta ņemt zāģi rokā un tīrīt trasi no lieliem gāztajiem kokiem. Bet tikām galā. Protams, pirmajā dienā, kā jau ierasts, bija kuplākais dalībnieku skaits, bet netrūka gribētāju arī otrajā, līdz pat vēlam vakaram.”

Ilzenietis Reinis Markss pirmajā dienā uzrādīja labāko laiku, bet otrajā dienā to uzlaboja Kristers Kovgers, viņam bija priekšrocība, vadoties pēc Reiņa laika.

Organizatori bija sagatavojuši trīs vienādas balvas, kuru autors ir Artūrs Mollers. Vienu saņēma ātrākā laika uzrādītājs Kristers Kovgers. Pēc ilgas lemšanas pārējās divas balvas organizatori piešķīra ģimenēm, tās tika ilzenieša Ģirta Kazaka un novadnieku Voronu ģimenei.

“Plānot šajā laikā ir grūti, bet domājam turpināt tradīciju un sacensības nākamgad būs. Redzēs, kā. Visi jau grib klātienē, jo grūti sevi motivēt individuālam startam, grib pacīnīties kopējā. Domājam, ka 20 gadu jubilejā noteikti sarīkosim īstas sacensības. Paldies jāsaka visai manai komandai, visiem, kuri iesaistījās dažādos darbos, novada pašvaldībai un pagasta pārvaldei,” saka V. Kazainis.

Ātrākie “Līkločos”

1 Kristers Kovgers 23:06:00

2 Reinis Markss 23:21:00

3 Ints Lērme 27:23:00

4 Viesturs Kazainis 28:27:00

5 Kaspars Beitāns 28:30:00

6 Artūrs Grīnbergs 28:31:00

7 Raivis Ančs 28:31:00

8 Beāte Kazaine 28:51:00

9 Alise Kazaine 28:55:00

10 Vilnis Endelis 28:57:00