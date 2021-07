“Ghetto Basket” jau rīt viesosies Alūksnē. Ko par to saka dalībnieki?

“Ghetto Basket” 13. sezonas otrais izbraukuma turnīrs notiks jau rīt, 31. jūlijā, Alūksnē, kad laukumā pie Alūksnes kultūras centra notiks 3×3 basketbola sacensības deviņās grupās, kā arī jauniešu “Slam Dunk” konkurss un labāko tālmetienu izpildītāju turnīrs. “Ghetto Basket” atklāšana plkst. 12:00.

Arī aktīvie alūksnieši un alūksnietes plāno piedalīties rītdienas “Ghetto Basket”.

Krišjānis Graudiņš, veclaicenietis

“Spēlēju basketbolu kopš desmit gadu vecuma. Šobrīd piedalos arī “Atzeles kausā”, jo basketbols ir mans hobijs, līdz ar to, ja man ir iespēja uzspēlēt basīti, tad tas ir mans labākais veids, kā pavadīt brīvo laiku.

“Atzeles kausā” spēlējam, jo Alūksnē vairs nav iespējams, kur uzspēlēt. LBL3 komandas jau sen nav. Līdz ar to, kad ir beigusies sporta skola, basis pa lielam izpaliek kādam, kurš to vēlas spēlēt.

Basketbols noteikti sniedz sagatavotību, gan fizisko, gan morālo. Tā ir arī attīstība, veidota citādāka domāšana un, protams, spēja darboties komandā. Sestdien piedalīšos arī “Ghetto Basket” Alūksnē un iesaku to arī citiem, nav nozīmes vai esi profesionālis, amatieris vai iesācējs – sports ir sports. Arī amatieri var uzvarēt profesionāļus, jo basketbolā ir teiciens – basketbolā bumba ir apaļa. Ir jāspēlē, tā ir aktīva atpūta, iespēja iepazīt jaunus cilvēkus un ir tikai interesanti gūt sacensību garu. Aktīvā atpūta un kustība ir visa pamats!”

Sniedzis panākumus

Toms Roziņš, attēlā ar bumbu

Savukārt novadnieka Toma Roziņa aicinājums spēlēt basketbolu ir kopš 12 gadu vecuma. “Sāku spēlēt, jo klasesbiedri spēlēja. Vienkārši pavilkos līdzi. Es Gettiņā piedalos, lai satiktu draugus no daudzām, Latvijas pilsētām. Tieši “Ghetto Games” posmos mēs varam satikties un atkalredzēties. Tā ir iespēja spēkoties ar lielajiem vīriem. Tāpat var pamācīties no labākiem spēlētājiem un motivēt sevi. Gettņš man ir devis daudz panākumus basketbolā un iespēju uzturēt sevi formā.”

“Ghetto Games” Alūksnē nav iedomājams bez daiļā dzimuma un šo iespēju izmanto arī enerģiskās alūksnietes.

Beāte Puķīte, alūksniete, basketbola entuziaste (centrā)

Nav ko zaudēt!

Spēlēju basketbolu no 4 gadu vecuma, Getiņā piedalos kādu ceturto vai piekto reizi, manuprāt, tā ir lieliska iespēja atkal sakopot komandā cilvēkus, kurus, iespējams, sen neesi saticis vai spēlējis kopā. Produktīvi pavadīts laiks un, protams, pieredze! Getiņš vienmēr ir, manuprāt, ļoti ieinteresējošs gan skatītājiem, spēlētājiem, gan arī treneriem ir prieks, ja jaunieši paši ir gatavi iesaistīties, veltīt savu laiku un piedalīties. Noteikti ieteiktu pamēģināt piedalīties “Ghetto Basket Alūksne” ikvienam, kurš vēlas un kam ir interese. Nav ko zaudēt! Vienmēr var satikt jaunus cilvēkus un arī vienkārši lieliski pavadīt laiku, kur nu vēl labāk, ja ne Alūksnē, pie paša ezera.”