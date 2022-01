Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas biatlonisti divas dienas – 22. un 23.janvārī Cēsu slēpošanas un biatlona centra trasēs un šautuvē cīnījās Latvijas čempionāta 2.kārtas sacensībās.

Pirmajā dienā individuālā distance un mums viena zelta medaļa – Niklāvam Forsteram C grupā. Citiem vai soļa ātrums, vai šaušanas precizitāte neļāva tikt pie medaļām: Reinim Volbergam 4.vieta A grupā jauniešiem, Danielam Kodaļevam 5.vieta, Matīsam Meirānam 10.vieta un Aleksandram Pometunam 11.vieta, Kristapam Širakam 13.vieta B grupā puišiem, , Esterei Straumei 6.vieta, Lindai Elizabetei Briltei 8.vieta B grupā meitenēm, Jānim Žagaram 9.vieta C grupā puišiem, Emīlam Straumem 10.vieta, Aleksam Skujam 15.vieta, Ernestam Dambim 16.vieta D grupā zēniem, Arianai Kodaļevai 12.vieta un Martai Pētersonei 13.vieta D grupā meitenēm.Otrajā dienā sprinta sacensības, un te izcīnītas divas sudraba medaļas – Reinim Volbergam A grupā un Niklāvam Forsteram C grupā. Bet Danielam Kodaļevam 5.vieta, Jānim Žagaram 6.vieta, Martai Pētersonei 7.vieta, Matīsam Meirānam 8.vieta, Lindai Elizabetei Briltei 9.vieta, Emīlam Straumem 10.vieta, Kristapam Širakam 11.vieta, Aleksam Skujam 17.vieta, Ernestam Dambim 21.vieta un Kārlim Sniķerim 37.vieta savās vecuma grupās. Jāpiebilst, ka D grupas sacensībās startēja ļoti kupls pulks dalībnieku – meitenēm 31, puišiem – 45 jaunie sportisti.

Foto Latvijas biatlona federācija