Aktīva nedēļa sporta draugiem 

Šī nedēļa Alūksnē būs bagāta ar sporta pasākumiem. Ierobežojumi vairs netraucē, sports ienāk pilsētā, novadā, iedzīvotājiem būs iespēja savās ikdienas gaitās vērot sportistus parkos, Pilssalā un ielās.

Arī “Horizonts” ienāk parkā – izmēģini spēkus 3. maijā

Divi vienā un pat vairāk… tāda tagad ir mūsu ikdiena… Tā ir arī ar “Horizonta” pirmssvētku kārtu, kas risināsies 3. maijā ar sacensību centru vienā no iecienītākajiem atpūtas vietām Alūksnē – “Vējiņi” Alūksnes muižas parkā. Šoreiz vienā sacensībā būs iespēja izbaudīt gan orientēšanās sprinta elementus, gan to darīt īstā mežā. Noteikti sevi no labās puses varēs parādīt ātra skrējiena piekritēji, jo kā savādāk divas reizes varēs šķērsot abus Alūksnes ezera tiltus! To, ka ar karti un kompasu atklāsiet vēl ko jaunu un neredzētu, garantē organizatori!

4. maijā Alūksnes Pilssalā norisināsies minifutbola turnīrs. Dalību pieteikušas sešas komandas. Sākums pulksten 10.00 – apbalvošana aptuveni 15.00.

Parku skriešanas seriāls – jau ceturtdien, 5. maijā

Šoreiz kilometra aplis vīsies Tempļa kalna parkā, starts pie skatu torņa. Starts no 17.30.

Sestdien un svētdien – lielais basketbols

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas sporta zālē turpināsies novada atklātais basketbola čempionāts. Tiks noskaidrotas divas labākās komandas pēc apļa turnīra izspēles, un to pretinieki mazajā pusfinālā par 3. – 4. vietu. Svētdien – pusfināli.

Sestdiena, 7. maijs

Alūksne U16 – Alūksne U19​10.00

“Kalnanamiņš” – Smiltenes BJSS​11.20

“4PLUS” – “LAVE”​12.40

Cetrurtdaļfināls A4 – A5​15.30

Cetrurtdaļfināls A3 – A6​16.50

Svētdiena, 8. maijs

1. Pusfināls: A1 VS A3/A6 ​13.00