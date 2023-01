Aicina pieteikties basketbola turnīram

Sākusies pieteikšanās Alūksnes novada basketbola čempionātam 2023. gadā. Paredzamais turnīra sākums vīriešiem – 11. un 12. marts (datumus vēl precizēs, sekojiet informācijai!) Sieviešu turnīra datumus vēl saskaņos ar dalībniecēm. Intervijā turnīra organizators Kristaps Marķitāns ieskicē turnīra norisi un novērtē potenciālo norises vietu – jauno sporta centru.

– Kā raksturotu gaidāmo turnīru un kāda būs izspēles kārtība?

– Lēmumu par izspēles kārtību pieņemsim, kad būs pieteikušies visi interesenti. Jāņem vērā, ka lielākajai daļai dalībnieku jāmēro tāls ceļš no Rīgas uz Alūksni. Organizatoriem būs jāpieņem tāds lēmums, lai komandām ir pēc iespējas mazāka braukāšana un līdz ar to laika un finanšu resurss.

Pirms pandēmijas bija astoņas komandas, līdz ar to bija divu grupu izspēle un spēles no ceturtdaļfināla. Pagājušajā gadā piedalījās sešas komandas. Attiecīgi tika izspēlēts viena apļa turnīrs un tālāk sekojošs “Final4” turnīrs, kur četras labākās komandas cīnījās par medaļām. Pieņemsim loģiskāko lēmumu, to saskaņojot ar komandām.

– Vai komandu sastāvs jau zināms, kas tās būs? Vai pieaicināsiet arī kādu no malas?

– Ceru, ka vīriešu turnīrā piedalīsies Alūksnes klasiskais trijnieks, “4Plus”, “LAVE”, “Kalnanamiņš”. Domāju, ka būs arī Alūksnes sporta skolas komanda. Vai būs kāda komanda no cita novada, nemāku teikt, bet ceru uz to. Tad ir interesantāk, nav jāmaļas tikai savā sulā. Katrā ziņā līdz februāra vidum gaidām pieteikumus. Tad zināsim konkrēti, par kādu turnīra sastāvu būs runa.

– Kā vērtē jaunās iespējas – jaunā sporta centra zāli? Vai un kas būs savādāk sportistiem un skatītājiem?

– Ar sporta centra vadītāju/novada sporta darba organizatoru Gunti Kozilānu vienojāmies un rēķināmies, ka čempionāts notiks jaunajā sporta centrā. Tāpēc tas ir vēlāk kā citus gadus, kad februāra otrajā pusē bija jau spēles, lai var sporta centru sagatavot pirmajam basketbola turnīram. Jāiemācās rīkoties ar tablo un citi procesi, lai čempionāts ritētu bez liekas aizķeršanās. Visiem jāaprod ar jauno sporta pērli.

– Cik liels pluss, tavuprāt, ir jaunā zāle, vai tā būs pamats labākai basketbola attīstībai Alūksnē?

– Sporta centrs ir milzīga iespēja Alūksnes novada jaunajiem sportistiem. Bet tikai ar zāli vien nepietiek, arī treneriem ir jākāpj nākamajā līmenī. Jādomā par augstāko divīziju komandu piesaistīšanu vasaras nometnēm Alūksnē, kur Latvijas čempionāta medaļniece varētu ar savu treneru korpusu pavadīt nometni kopā ar Alūksnes bērniem. Tādējādi nodot zināšanas mūsu treneriem, kā arī mūsu bērniem būtu kārtīgi sparinga partneri, ar ko audzēt savu meistarību.

Pirms diviem gadiem uzrunāju “SC Mārupe”, kas vairākās grupās ir Latvijas čempioni, par iespēju Alūksnē aizvadīt nometnes. Tas viņiem patiktu, un bija ar mieru, bet Alūksnē es ar savu iniciatīvu paliku nesadzirdēts.

– Kas vēl notiek basketbola lauciņā, vai plānota arī Atzeles līga?

– Jā, Atzeles 3 x 3” basketbols bērniem un jauniešiem tiek plānots. Jautājums tikai par to, vai vecajā sastāvā, vai ar citām pilsētām, jo šobrīd Madonas novada pašvaldība laikam vēlas izstāties no turnīra, tādēļ nav īstas skaidrības. Alūksne, Gulbene, Balvi ir gatavi arī šogad turpināt turnīru. “Atzeles 3 x 3” turnīram arī šogad ir iespēja “nest” Latvijas čempionāta posma statusu. Tikai pašiem jātiek skaidrībā par niansēm.