Aicina izskriet savu Latviju

Orientēšanās klubs “Alūksne” šogad Latvijas Republikas proklamēšanas dienā sava sporta veida draugiem un visiem pārējiem veselīga dzīvesveida piekritējiem ar ģimenēm sagatavojis sportiski patriotisku pārsteigumu.

“Klubs jau trešo reizi organizēs orientēšanās skrējienu “Ar karti un kompasu izskrien savu Latvijas robežas kontūru”! Tas veltīts Latvijas Valsts neatkarības 104. gadadienai. Pasākums risināsies 18. novembrī “Mežiniekos” no pulksten 11.00 līdz 13.00, dalībniekiem no distances jāatgriežas ne vēlāk kā līdz pulksten 14.00. Distances garums paredzēts aptuveni 5,5 km un to varēs veikt kā individuāli, tā arī kopā ar draugiem un paziņām vai ģimeni. Tiks fiksēts arī katra dalībnieka distancē pavadītais laiks. Orientēšanās maršruts uz kartes veidos Latvijas kontūru. Tas sāksies un virzīsies pa “Mežiniekiem”, Muižas parku, sasniedzot arī pilsētas austrumu daļu, lai noslēgtos “Mežiniekos”. Trase būs izveidota maksimāli vienkārša, lai to varētu pabeigt arī cilvēki ar nelielām orientēšanās spējām. Pasākuma mērķis ir mudināt iedzīvotājus arī Valsts svētku dienu pavadīt fiziski aktīvi, apgūt jaunas prasmes, gūt gandarījumu un prieku par savām spējām un veikto distanci skrienot vai ejot. Būs ugunskurs un karstā tēja pēc skrējiena,” stāsta organizatori. Dalība pasākumā par ziedojumiem.