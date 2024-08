Zied aļģes Alūksnē…

Vairāki alūksnieši vēršas redakcijā ar lūgumu skaidrot, kādēļ Alūksnes ezera ūdenim ir tik nepatīkama smaka, kas jūtama tā krastos un pat tālāk. “Šodien “Sīļos” nevarēja pat laistīt dārzu, gāju pēc ūdens šim nolūkam uz tuvējo dīķī. Kas noticis, kādēļ ezera ūdenim tik nepatīkams aromāts?” jautā kāda mūsu laikraksta lasītāja, kura saimnieko dārzā “Sīļos”. Par aļģēm nepatīkami pārsteigta ir arī kāda regulāra peldētāja.

Pašvaldības iestādes “Alja” inspektors Andris Jerums šo faktu apstiprina un norāda, kas tas nav nekas jauns un neparasts. “Pašlaik ezerā zied parastās aļģes. Šis process noritēs visu augustu, lai gan uz mēneša otru pusi ziedēšana samazināsies. Aļģu ziedēšana nav kaitīga cilvēka veselībai. Nepatīkamā smaka izplatās uz to pusi, uz kuru pūš vējš. Piemēram, pagājušajā nedēļā vējš bija uz Ozolu un Ezermalas ielas pusi, kur bija sapūstas lielas aļģu masas. Netālu no Ozolu ielas atrodas “Sīļu” ūdensstacija, tādēļ arī dārzos pa krānu nāca ūdens ar nepatīkamu smaku,” stāsta A. Jerums. Kad vējš brīvdienās iegriezās no citas puses, pārvietojoties pa Kolberģa ielu un “Sīļos” smaka vairs nebija tik izteikta.

A. Jerums to nesauc par problēmu, bet norāda, ka tas ir dabīgs process, kas, tāpat kā lapkritis rudenī, atkārtojas katru gadu. Jo siltāks laiks, jo stāvošāks ūdens, jo vairāk aļģes zied. “Iejaukties dabas procesos nedrīkstam, bet varam ieteikt doties peldēties uz to Alūksnes ezera krastu, no kura pūš vējš. Tur tajā brīdī aļģu nebūs. Karstā laikā ir iespējams, ka ziedēs arī zilaļģes, bet šovasar tas vēl nav bijis, arī ūdens temperatūra ir vien apmēram 20 grādi. Zilaļģu ziedēšanas laikā izplatītā smaka ir vēl nepatīkamāka un atgādina sapuvušas olas,” saka inspektors.