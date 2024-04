Zemessardze vēršas pie sabiedrības ar aicinājumu aizdomāties par svarīgāko

Sagaidot Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu, Zemessardzes komandieris brigādes ģenerālis Kaspars Pudāns aicina sabiedrību gan svētkos, gan ikdienā atcerēties un atgādināt viens otram, ka atbildība par Latvijas aizsardzību sākas no katra Latvijas cilvēka. Šim nolūkam Latvijas zemessargi ir radījuši vadmotīvu “Mana Latvija. Mana atbildība.”, ar kuru mudina ikvienu ne tikai aizdomāties par to, ka viss, kas mums katram ir svarīgs, ir arī jāaizsargā, bet arī to, ka valsts šodiena un nākotne, labklājība un pastāvēšana vispirms ir atkarīga no katra paša rīcības un iniciatīvas.

“Ir vairāk nekā divi miljoni iemeslu mīlēt Latviju – ģimene un draugi, hokejs un dziesmu svētki, jūra un pļavas, zilie ezeri un zaļie meži, valodas skaņa un brīvības elpa. Tikpat daudz ir arī iemeslu sargāt Latviju, un katrs no tiem ir pasakāms četros vārdos: Mana Latvija. Mana atbildība.

Ir miljoniem veidu, kā padarīt Latviju stipru. Zemessargi un karavīri ir gatavi aizsargāt Latviju no pirmās sekundes, no pirmā centimetra. Ikviens Latvijas cilvēks to var darīt, gan tieši iesaistoties Latvijas aizsardzībā, dienot Zemessardzē vai atbalstot bruņotos spēkus mācībās, gan ikdienā, darot savu darbu, rūpējoties par savu noturību informācijas telpā un gatavību dažādiem apdraudējumiem vai kādu citu no tiem vairāk nekā diviem miljoniem iemeslu, kas mums katram nozīmē Latviju,” pauž Zemessardzes komandieris.

“Mana Latvija. Mana Atbildība.” ir Latvijas zemessargu rosināts un izveidots vadmotīvs visaptverošai valsts aizsardzībai, kas ikvienam Latvijas cilvēkam atgādina par mūsu katra atbildību sargāt Latviju un visu, kas mums dārgs.

Tas var kļūt par vadmotīvu ikvienam Latvijas cilvēkam, atgādinot ne tikai par mūsu kopīgo, bet ikviena personisko atbildību nosargāt Latviju.

Tāpēc Zemessardze mudina lietot šo vadmotīvu ikdienā, dalīties ar to, dzīvot, strādāt un svinēt ar to, lai atcerētos paši un atgādinātu citiem, ka par mūsu Latviju, tās šodienu un nākotni, par visu, ar ko lepojamies un ko mīlam, esam atbildīgi mēs visi kopā un vispirms – ikkatrs no mums.

Zemessardze jau nosūtījusi aicinājumu pašvaldību izglītības iestādēm, sagaidot 4.maiju iekļaut šo vadmotīvu svētku satura papildināšanai, rosinot bērnus un jauniešus diskutēt, aprakstīt un uzzīmēt – ko katram nozīmē Mana Latvija. Mana Atbildība.

Vadmotīva grafiskās zīmes autors ir mākslinieks un zemessargs Krišs Salmanis.

Aicinām izmantot “Mana Latvija. Mana Atbildība.” vizuālos materiālus un sociālo tīklu veidnes https://failiem.lv/u/sak8pnbwwb.

Zemessardzes komandieris brigādes ģenerālis Kaspars Pudāns.