Šonakt Alūksnē “Bite Latvija” klientiem var rasties sakaru pārrāvums

Turpinot nākamās paaudzes 5G tīkla attīstību un jaunāko tehnoloģiju ieviešanu tīkla infrastruktūrā, “Bite Latvija” naktī no 16. uz 17. maiju Latgalē un Vidzemē veiks tīkla sistēmas modernizācijas darbus 72 bāzes stacijās, kas ir aprīkotas ar jaunākajām Zviedrijas telekomunikāciju aprīkojuma ražotāja “Ericsson” tehnoloģijām. Līdz ar to šonakt plkst. 2.00 var būt novērojami traucējumi tīkla darbībā līdz piecām minūtēm. Šobrīd Bites 5G tīkls ir pieejams 55 % Latvijas iedzīvotāju un līdz gada beigām plānots to palielināt līdz 75 %.

Lai mazinātu neērtības klientiem, arī turpmāk tīkla uzlabošanas darbi notiks galvenokārt naktīs. Saskaņā ar šonakt plānotajiem tīkla uzlabošanas darbiem plkst. 02.00 “Bite Latvija” veiks tīkla sistēmas modernizāciju Balvos, Daugavpilī, Krāslavā, Ludzā, Preiļos, Rēzeknē, Alūksnē, Gulbenē, Limbažos, Madonā, Valmierā, Cēsīs un citviet, kā rezultātā naktī var rasties pārrāvums 2G/3G/4G/5G tīklā līdz pat 5 minūtēm. Iespējams būs nepieciešama tīklam pieslēgtās ierīces restartēšana, ja pārrāvuma gadījumā ierīce automātiski nepieslēgsies tīklam.

“Tīkla sistēmas modernizācijas darbi ietver jaunāko programmatūras versiju instalēšanu, kas ir ierasta prakse gan telekomunikāciju nozarē, gan jebkuras tehnoloģijas darbības uzturēšanā. Līdz ar atjauninājumiem tiks uzlabota tīkla veiktspēja, tai skaitā balss un datu pārraides kvalitāte, turklāt jaunāko atjauninājumu ieviešana ļaus efektivizēt un samazināt arī elektrības patēriņu 5G tehnoloģijas izmantošanai, tādējādi nodrošinot videi draudzīgāku tehnoloģiju darbību,” skaidro “Bite Latvija” Radiotīkla nodaļas vadītājs Aleksandrs Beļajevs.

Turpinot attīstīt nākamās paaudzes “Bite Latvija” tīklu, kā arī klientu vajadzībām pielāgotus modernus risinājumus, līdzīgi darbi tiks veikti arī citviet Latvijā: naktī no 21. uz 22. maiju Rīgā un Pierīgā.

Jautājumu gadījumos aicinām zvanīt uz “Bite Latvija” informācijas tālruni: 1601.

Informē Una Ahuna-Ozola.