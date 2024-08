“Vāverītē” mainās vadība

Smiltenes novada pašvaldība jūlijā saņēma Apes pirmsskolas izglītības iestādes “Vāverīte” ilggadējās vadītājas Ilutas Apines iesniegumu par atbrīvošanu no amata. Pašvaldība I. Apines izteikto vēlmi akceptēja un atbrīvoja viņu no amata. I. Apines pēdējā darba diena bija 31. jūlijs. No 1. augusta līdz jauna vadītāja apstiprināšanai Apes pirmsskolas iestādes “Vāverīte” vadību pārņēmusi Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolas direktore Dina Meistere. Pieteikties “Vāverītes” vadītāja amatam var līdz 15. augustam.

Iluta Apine

Laikrakstam neizdevās gūt plašākus komentārus no I. Apines par aiziešanas iemesliem. Arī Apes apvienības pārvaldē sīkāku skaidrojumu nesniedz. “Vēlamies pateikt lielu paldies Ilutai Apinei, kura vairākus gadus ir bijusi Apes pirmsskolas izglītības iestādes “Vāverīte” sirds! Iluta Apes pilsētas attīstībā aiz sevis atstāj paliekošus darbus. Paldies, ka daudzu gadu garumā mazajiem apeniešiem tika radīta omulīga vide apkārt, kur justies kā mājās, un bērnudārza telpās ikviens jutās gaidīts! Kaut kā beigas vienmēr ir kaut kā jauna sākums, tāpēc novēlam panākumus tālākajās dzīves izvēlēs!” vēl Apes apvienības pārvaldes vadītāja Liene Ābolkalne.