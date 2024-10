No šodienas, 16. oktobra, valsts autoceļu tīklā sākas ziemas uzturēšanas sezona, kas turpināsies līdz 15. aprīlim. Tas nozīmē, ka valsts autoceļi šajā laikā ir jāuztur atbilstoši Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr. 26 Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli noteiktajām prasībām par valsts ceļu uzturēšanu ziemā.

Prioritāte – noslogotākie ceļi

Valsts autoceļi ir sadalīti piecās uzturēšanas klasēs – A, B, C, D un E, kur galvenais kritērijs ir satiksmes intensitāte: jo lielāka intensitāte, jo augstāka uzturēšanas klase. Viena ceļa dažādiem posmiem var būt dažādas uzturēšanas klases. Visiem valsts galvenajiem autoceļiem tiks nodrošināta A jeb augstākā uzturēšanas klase. Vienlaikus, piemēram, uz vietējiem autoceļiem Pierīgā ir lielāka satiksmes intensitāte nekā uz reģionālajiem valsts autoceļiem pierobežā, tādēļ šiem vietējiem ceļiem noteikta augstāka uzturēšanas klase nekā reģionālajam ceļam ar mazu satiksmes intensitāti. Uzturēšanas darbus veic prioritārā secībā atbilstoši uzturēšanas klasēm – vispirms tīra noslogotākos ceļus un veic citus uzturēšanas darbus uz tiem.

Informācija par valsts autoceļu uzturēšanas klasēm: https://lvceli.lv/celu-tikls/buvnieciba-un-uzturesana/celu-uzturesana/

Ziemas uzturēšanas darbu izmaksas

Ziemas uzturēšanas darbi izmaksā ievērojamus līdzekļus, tie nodrošina labāku braukšanas komfortu, mazina slīdamības iespēju, padarot satiksmi drošāku, bet tie neatstāj paliekošu ietekmi uz ceļu kā būvi.

Vienu reizi attīrīt no sniega visus A un B klases valsts autoceļus izmaksā gandrīz 100 000 eiro, savukārt vienu reizi nokaisīt šos ceļus, samazinot slīdamību, izmaksā 132 000 eiro. Tātad, lai vienu reizi dienā attīrītu un nokaisītu visus A un B klases ceļus, ir nepieciešami 232 000 eiro, mainīgos laikapstākļos, kad snigšana notiek vairākas reizes dienā, var būt nepieciešams šādus darbus veikt atkārtoti, līdz ar to uzturēšanas darbu izmaksas var pieaugt līdz pat 500 000 eiro dienā.

Cik bieza sniega vai ledus kārta pieļaujama

Ar uzturēšanas darbiem iespēju robežās tiek uzlaboti braukšanas apstākļi, taču nav iespējams novērst ziemu un tai raksturīgos laikapstākļus. Autovadītājiem jārēķinās, ka neliels sniega daudzums sniegotā ziemā uz brauktuves būs vienmēr – tas uzkrājas satiksmes ietekmē, no autoceļa nomalēm, no autotransporta, kā arī pēc sniega tīrīšanas palikusī piebrauktā sniega kārta. Tas viss kopā arī veido sniega sajaukumu ar smiltīm/sāli, kamēr sāls iedarbojas.

Atbilstoši MK noteikumiem, pastāvīgos laikapstākļos uz valsts galvenajiem autoceļiem un citiem augstas intensitātes ceļiem ar A klasi pieļaujama līdz 1 cm bieza sniega kārta, B un C klases ceļiem attiecīgi 4 un 10 cm, bet ceļiem ar mazu satiksmes intensitāti šis rādītājs nav noteikts.

Mainīgos laikapstākļos, pieļaujamais sniega kārtas biezums uz brauktuves atkarībā no ceļa uzturēšanas klases ir:

uz autoceļiem ar A uzturēšanas klasi – 6 cm;

ar B uzturēšanas klasi – 8 cm;

ar C uzturēšanas klasi – 16 cm.

Uz autoceļa brauktuves mainīgos laikapstākļos (putenī) atsevišķās vietās pieļaujami sniega sanesumi ar biezumu ne vairāk kā:

uz autoceļiem ar A uzturēšanas klasi – 12 cm;

ar B uzturēšanas klasi – 16 cm;

ar C uzturēšanas klasi – 20 cm.

Jāņem vērā, ka pilnībā no sniega ceļi tiek attīrīti tikai pēc snigšanas beigām, un tam atvēlētais laiks ir no trim stundām uz galvenajiem (un citiem A klases) autoceļiem līdz pat 24 stundām ceļiem ar mazāku satiksmes intensitāti. Savukārt valsts vietējiem autoceļiem ar mazu satiksmes intensitāti attīrīšanai no sniega laiks nav noteikts. Vairāk informācijas par valsts ceļu uzturēšanas prasībām ziemā šeit: https://lvceli.lv/buj/ziemas-uzturesana/cik-bieza-sniega-vai-ledus-karta-ziema-ir-pielaujams-uz-valsts-autoceliem-atkariba-no-to-uzturesanas-klases/.

Slīdamības samazināšana

Lai uzlabotu braukšanas apstākļus uz valsts autoceļiem ziemas periodā, kā slīdamības samazināšanas materiālu izmanto mitro sāli. Tehniskā sāls sastāvā ir vismaz 90 % nātrija hlorīda (NaCl), kas nodrošina ledus un sniega kušanu. Slīdamības samazināšanu veic, lai uzlabotu satiksmes drošību un nodrošinātu braukšanas apstākļus atbilstoši autoceļu ziemas uzturēšanas klasēm. Efektīvāko slīdamības samazināšanas tehnoloģiju izvēlas, ņemot vērā seguma virsmas temperatūru un seguma veidu. Ir vairākas slīdamības samazināšanas tehnoloģijas, kuras tiek pielietotas dažāda seguma autoceļiem gan Latvijā, gan kaimiņvalstīs: mitrais sāls, smilts-sāls maisījums, smilts vai šķembas vai piebraukta sniega (ledus) rievošana.

Grants ceļu uzturēšana ziemā

Valsts ceļu tīklā ir daudz grants ceļu – gandrīz 11 000 km, un ziemā tos izbraukt var būt īpaši sarežģīti. Grants ceļu uzturēšana ziemā notiek ar piebraukta sniega kārtu, ko nepieciešamības gadījumā rievo. Rievošanu veic ar greidera vai kravas automašīnas lāpstu, uz brauktuves izveidojot rievotu virsmu. Grants ceļus nekaisa ar sāli, jo tas atkausē grants virskārtu, kā rezultātā segums pārmitrinās un veidojas bedres un iesēdumi. Bīstamās vietas – pagriezienus, uzkalnus – kaisa ar smilti. Atkalā, atkusnī grants ceļi var būt ļoti slideni, jo rievas izkūst, bet smilti noskalo kūstošā sniega ūdens.

Sāls uz ceļa un dzīvnieki

Jāatceras, ka, iestājoties pastāvīgiem ziemas laika apstākļiem, kā arī pēc intensīvas snigšanas un valsts ceļu apstrādes ar sāli, uz ceļa biežāk var sastapt meža dzīvniekus, kuri nāk laizīt sāli no ceļa virsmas.

Ieraugot meža dzīvniekus ceļa malā, autovadītājiem ieteicam samazināt braukšanas ātrumu, jo dzīvnieka reakcija un kustības nav paredzamas. Ātruma samazinājumam ir jābūt diezgan ievērojamam, lai nepieciešamības gadījumā autovadītājs spētu vai nu ātri apstādināt transportlīdzekli, vai veikt drošu apbraukšanas manevru.

Diennakts informatīvā līnija

Arī ziemas sezonā aicinām autobraucējus izmantot VSIA Latvijas Valsts ceļi (LVC) diennakts bezmaksas informatīvo līniju 80005555, lai noskaidrotu nepieciešamo informāciju par satiksmi uz valsts autoceļiem, kā arī informētu ceļa pārvaldītāju par apledojumu, bedrēm, sniega sanesumiem vai citiem sarežģījumiem, kas ir novēroti uz autoceļiem. Informācija tiek operatīvi nodota uzturēšanas darbu veikšanai. Informāciju var nodot arī LVC kontos sociālās saziņas tīklos X un Facebook.

Ikdienas uzturēšanas darbu veicēji valsts ceļu tīklā

Ikdienas uzturēšanas darbu veikšanai, tostarp ziemā, valsts ceļu tīkls ir sadalīts 19 daļās, par darbiem katrā ir noslēgts līgums ar uzturēšanas darbu izpildītāju. Atbilstoši iepirkuma rezultātiem gan vasaras, gan ziemas uzturēšanas darbus valsts ceļu tīklā veic VAS Latvijas autoceļu uzturētājs (LAU).

Atbilstoši līgumam, LAU speciālisti gan ziemas, gan vasaras sezonā diennakts režīmā seko līdzi laikapstākļu ietekmei uz ceļu stāvokli. Ziemas uzturēšanas sezonā lēmumu par kaisīšanas un sniega tīrīšanas darbu sākšanu pieņem uzturēšanas darbu izpildītājs, vadoties pēc faktiskā autoceļa stāvokļa, laika apstākļu prognozēm, kā arī MK noteikumu un līguma prasībām.