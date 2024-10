Vairs nekur nedrīkstēs braukt ātrāk par 90 km/h, izņemot Siguldas šosejas posmu ļoti labos apstākļos

Foto: lvceli.lv

Laikā no 14. līdz 16.oktobrim valsts ceļu tīklā maksimālais braukšanas ātrums tiks pielāgots mainīgajiem un ziemas laikapstākļiem, līdz ar to no 16. oktobra visā valsts ceļu tīklā maksimālais braukšanas ātrums būs līdz 90 kilometriem stundā.

Izņēmums būs Vidzemes šosejas (A2) posms no Rīgas līdz Siguldai, kur darbojas adaptīvā satiksmes vadība ar mainīgas informācijas ceļazīmēm – ļoti labos braukšanas apstākļos maksimālais braukšanas ātrums tur būs 100 km/h arī ziemas sezonā. Metroloģiskajiem un braukšanas apstākļiem pasliktinoties, atļauto ātrumu tur samazinās līdz 90, 80 vai 70 km/h. Jāņem vērā, ka ziemas periodā braukšanas un metroloģiskie apstākļi var manīties vairākas reizes dienā, tostarp strauji, tādēļ autovadītājiem jāpievērš uzmanība mainīgās informācijas ceļazīmju norādījumiem un jāievēro tie.

Iestājoties rudenīgiem laikapstākļiem, aicinām autovadītājus ņemt vērā, ka rītos un vakaros kļūst tumšāks, kā arī redzamību var pasliktināt nokrišņi un migla. Lietus un kritušo lapu dēļ ceļi var kļūt slideni, rudens vēja brāzmu laikā uz ceļiem var būt lūzuši koki vai zari. Aicinām autovadītājus izvēlēties atbilstošu braukšanas ātrumu un būt piesardzīgiem uz ceļa.

16. oktobrī valsts ceļu tīklā sākas ziemas uzturēšanas sezona, tas nozīmē, ka darbu uzsāk ceļu ziemas dienests, kas seko līdzi braukšanas apstākļiem un nepieciešamības gadījumā veic darbus, lai iespēju robežās uzlabotu braukšanas apstākļus.

Lai iegūtu vai nodotu informāciju par notiekošo uz valsts autoceļiem, aicinām zvanīt uz VSIA Latvijas Valsts ceļi diennakts informatīvo bezmaksas tālruni 80005555.