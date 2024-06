Vairāki reisi līdz 21. jūnijam kursēs pēc mācību gada kustības grafika

Foto: Laura Felša

Lai nodrošinātu skolēnu nokļūšanu uz un no vispārējās izglītības iestādēm eksāmenu un pagarinātā mācību gada laikā, Alūksnes novada pašvaldība lūgusi Vidzemes plānošanas reģionu vairākiem sabiedriskā transporta maršrutu reisiem no 12. līdz 21. jūnijam pagarināt izpildes termiņu atbilstoši to kursēšanas grafikam mācību gada laikā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Pašvaldība lūgusi, lai līdz 21. jūnijam pēc mācību gada reisu izpildes grafika, kursētu šādi sabiedriskā transporta reisi:

maršruta Nr. 5194 Alūksne – Kalncempji reiss Nr. 21 plkst. 6.30 no Alūksnes autoostas (AO) un Nr. 34 plkst. 7.16 no pieturas “Kalncempji”;

maršruta Nr. 5188 Alūksne-Jaunzemi-Alūksne reiss Nr. 09 plkst. 6.45 no Alūksnes AO;

maršruta Nr. 5196 Alūksne-Alsviķi-Strautiņi-Alūksne reiss Nr. 04 plkst. 7.42 no Alūksnes AO;

maršruta Nr. 5189 Alūksne-Mārkalne-Stuborova-Kolberģis-Alūksne reiss Nr. 10 plkst. 6.25 no Alūksnes AO;

maršruta Nr. 6704 Alūksne-Jaseņici-Putrovka reiss Nr.17 plkst. 6.05 no Alūksnes AO Nr. 14 plkst. 7.00 no pieturas “Putrovka”;

maršruta Nr. 6690 Alūksne-Liepna-Bērziņi-Alūksne reiss Nr. 15 plkst. 6.10 no Alūksnes AO;

maršruta Nr. 6707 Alūksne-Korneti-Jaunlaicene-Korneti-Alūksne reiss Nr. 11 plkst. 6.15 no Alūksnes AO;

maršruta Nr. 5194 Alūksne-Kalncempji reiss Nr. 23 plkst. 15.50 no Alūksnes AO un Nr.36 plkst. 16.36 no pieturas “Kalncempji”;

maršruta Nr. 5021 Alūksne-Zeltiņi-Nēķene-Alūksne reiss Nr. 05 plkst. 15.35 no Alūksnes AO;

maršruta Nr. 6448 Alūksne-Visikums-Beja-Alūksne reiss Nr. 08 plkst. 15.50 no Alūksnes AO;

maršruta Nr. 5189 Alūksne-Ponkuļi-Alūksne reiss Nr. 05 plkst. 16.00 no Alūksnes AO;

maršruta Nr. 6690 Alūksne-Liepna-Bērziņi-Alūksne reiss Nr. 10 plkst. 15.00 no Alūksnes AO;

maršruta Nr. 6707 Alūksne-Korneti-Jaunlaicene-Korneti-Alūksne reiss Nr. 20 plkst. 15.40 no Alūksnes AO.

Pēc 21. jūnija līdz nākamā mācību gada sākumam minētie reisi kursēs atbilstoši grafikam, kāds konkrētajam reisam ir ārpus skolēnu mācību perioda, tādēļ lūdzam sekot līdzi aktuālajai informācijai par sabiedriskā transporta reisiem tīmekļvietnē https://www.1188.lv/satiksme.

Savukārt līdz 14. jūnijam saskaņā ar kustības grafiku mācību gada laikā kursēs maršruta Nr. 5434 Alūksne-Zabolova-Liepna-Alūksne reiss Nr. 01 plkst. 6.15 no Alūksnes AO un maršruta Nr. 5434 Alūksne-Zabolova-Liepna-Alūksne reiss Nr. 04 plkst. 14.40 no Alūksnes AO.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Informē Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka.