Vairāk nekā 80 iedzīvotāji klātienē tikušies ar Vidzemes EnergoGidu

Kopš šī gada aprīļa Vidzemes EnergoGids ir devies uz 5 dažādām vietām, lai klātienēs sarunās tiktos ar vairāk nekā 80 iedzīvotājiem. Līdz šim sarunas ar interesentiem par daudzdzīvokļu ēku atjaunošanu notikušas Madonas novada Mārcienā, Limbažu novada Puikulē, kā arī Cēsīs, Gulbenē un Varakļānos. Šajās

vietās ar Vidzemes plānošanas reģiona īstenotā projekta “RenoWave” atbalstu sešām daudzdzīvokļu ēkām tika sagatavoti energoauditi.

Katrā no iepriekš minētajām vietām klātesošajiem bija iespējams ne tikai iepazītiesar detalizēti sagatavoto energoauditu un tikties ar energoauditoru, bet arī saņemtatbildes uz interesējošiem jautājumiem par ēku atjaunošanu. Vienlaikus VidzemesEnergoGids sniedzis arī individuālās konsultācijas klātienē un attālināti arī citunovadu iedzīvotājiem.

Vidzemes EnergoGids kopā ar VPR komandu devās uz Varakļāniem, kur 10. jūlija vakarā tikās gan ar daudzdzīvokļu mājas Pils ielā 28B iedzīvotājiem, gan kaimiņu māju interesentiem. Sarunu dalībnieki atklāja, ka galvenie izaicinājumi, dzīvojot neatjaunotā ēkā, ir nevienmērīga iekštelpu temperatūra, kur viena daļa iedzīvotāju ziemas laikā regulāri tur atvērtus logus, jo ir pārāk karsts, kamēr

dzīvokļos mājas otrā pusē iekštelpu temperatūra ir daudz zemāka. Aktuāla problēma, kas jārisina, lai novērstu mitruma uzkrāšanos, pelējuma veidošanos un nodrošinātu vienmērīgu svaiga gaisa pieplūdi telpās, ir ēkas ventilācija. Savukārt no kaimiņu mājām atnākušie iedzīvotāji dalījās pārdomās par saviem namiem, uzsverot nepieciešamību mainīt jumta pārsegumu, novērtēt esošās plaisas sienās,

sakārtot inženiertīklus – kanalizāciju un siltumtīklus.

Lai gan ēkas atjaunošanas izmaksas strauji pieaug ar katru gadu, arī avāriju darbu skaits pieaug ēkās, kuras būvētas pirms vairāk kā 40 gadiem un netiek pienācīgi uzturētas. “Vidzemes plānošanas reģiona teritorijā, kas ietver 11 pašvaldības, kopā ir 6 412 daudzdzīvokļu mājas (trīs un vairāk dzīvokļu mājas), kas celtas Padomju laikā, no tām tikai 357 ir atjaunotas. Ēku atjaunošanas temps ir lēns, un pats atjaunošanas

process, sākot no pirmās iedzīvotāju sanāksmes līdz finansējuma piešķiršanai, iedzīvotājam šķiet sarežģīts. Lai palīdzētu iedzīvotājiem labāk izprast turpmākos soļus un iedrošinātu uz atjaunošanu, ir izveidots Vidzemes EnergoGids,” uzsvēra Edgars Augustiņš, VPR Energoefektivitātes eksperts.

Arī iepriekšējās sarunās ar citu novadu iedzīvotājiem izskanēja viedokļi, ka pirms 10 gadiem daudzdzīvokļu ēku atjaunošana nešķita tika nozīmīga kā šodien. Siltumenerģijas tarifam esot zemam, ēkas atjaunošana nav bijusi prioritāte. Taču šodien, kad enerģijas cenas ir svārstīgas un neparedzamas, kā arī ēkās veidojas lieli siltuma zudumi, uzturēšanas izmaksas kļūst augstākas un arī vizuāli var novērot esošo konstrukciju problēmas, ēkas atjaunošana kļūst par nepieciešamību. VPR komanda kopā ar Vidzemes EnergoGidu aicina arī citas daudzdzīvokļu mājas sazināties ar mums, lai kopīgās sarunās rastu piemērotākos risinājumus savu māju atjaunošanai.

