Vadmotīvs “Mana Latvija. Mana atbildība.” reģistrēts kā preču zīme

Patriotu mēnesī Zemessardze aicina lietot vadmotīva “Mana Latvija. Mana atbildība.” grafisko zīmi, papildinot svētku programmas un noformējumu. Ņemot vērā līdz šim plašo sabiedrības interesi par zīmes lietošanu, lai nodrošinātu tās atbilstošu lietošanu, Latvijas zemessargu radītā grafiskā zīme “Mana Latvija. Mana atbildība.” ir iekļauta Latvijas Republikas Patentu valdes Preču zīmju reģistrā.

Šī gada aprīlī Zemessardze uzsāka iniciatīvu “Mana Latvija. Mana atbildība”. Līdz šim iniciatīva guvusi plašu atbalstu gan pašvaldībās un izglītības iestādēs, gan valsts institūcijās un iestādēs. Tāpat iniciatīvā ir iesaistījušies komersanti, gan ražojot suvenīrus ar vadmotīva grafisko zīmi, gan lietojot to savu produktu noformējumā un komunikācijā. Savukārt privātpersonas grafisko zīmi plaši izmanto savos sociālajos medijos, prezentācijās, lekcijās, publiskajās runās un citviet. Tāpat pēc savas iniciatīvas gan izglītības iestādes, gan mediji, Saeima un citas institūcijas rīkojušas dažādus jauniešu iesaistes konkursus ar vadmotīvu “Mana Latvija. Mana atbildība.”

Vadmotīva vizuālo grafisko zīmi radīja mākslinieks un zemessargs Krišs Salmanis, un Zemessardze sadarbībā ar mākslinieku ir noteikusi grafiskās zīmes lietošanas noteikumus.

Reģistrējot “Mana Latvija. Mana atbildība.” Zemessardze aicina respektēt grafiskās zīmes autora radītos dizainu – burtu fontu un izvietojumu vienā, divās vai četrās rindās ar Latvijas karoga attēlojumu starp vārdiem “Latvija” un “atbildība”. Tāpat jāņem vērā grafiskas zīmes lietošanas ierobežojumi – nemainīt grafisko veidolu, neapgrūtināt lasāmību, lietojot preču zīmi uz raiba fona, nemainīt karoga krāsas un nepiešķirt liekus efektus.

Zemessardzei kā preču zīmes īpašniecei ir tiesības aizliegt zīmes lietošanu, ja tā uzskata, ka preču zīmes lietošana var kaitēt vadmotīva idejai un mērķiem.

Preču zīmi nedrīkst lietot politiskai un priekšvēlēšanu aģitācijai, t.sk. izmantot kopā ar politiskas partijas vai to apvienības, kā arī vēlētāju apvienības grafiskām zīmēm. Tāpat grafisko zīmi nedrīkst lietot tabakas, alkohola, azartspēļu, ātro kredītu produktos un saistībā ar precēm un pakalpojumiem, kas diskreditē to vai var kaitēt vadmotīva “Mana Latvija. Mana atbildība.” mērķiem.

Komersanti šo prežu zīmi bez maksas var lietot, slēdzot vienošanos ar Zemessardzi, ņemot vērā Zemessardzes noteiktās stila vadlīnijas, kas iegūstamas, sazinoties pa tālruni +371 27327669 vai rakstot uz e-pasta adresi zemessardze@mil.lv.

“Mana Latvija. Mana Atbildība.” lietošanas noteikumi, vizuālie materiāli un sociālo mediju veidnes atrodamas vietnē https://ej.uz/manaatbildība

Ir vairāk nekā divi miljoni veidu, kā padarīt Latviju stipru. Zemessargi un karavīri ir gatavi aizsargāt Latviju no pirmās sekundes, no pirmā centimetra. Ikviens Latvijas cilvēks to var darīt, gan tieši iesaistoties Latvijas aizsardzībā, dienot Zemessardzē vai atbalstot bruņotos spēkus mācībās, gan ikdienā, darot savu darbu, rūpējoties par savu noturību informācijas telpā un gatavību dažādiem apdraudējumiem vai kādu citu no tiem vairāk nekā diviem miljoniem iemeslu, kas mums katram nozīmē Latviju.

Zemessardze mudina vadmotīvu lietot ikdienā, dalīties ar tā vēstījumu, dzīvot, strādāt un svinēt ar šo vadmotīvu, lai atcerētos paši un atgādinātu citiem, ka par mūsu Latviju, tās šodienu un nākotni, par visu, ar ko lepojamies un ko mīlam, esam atbildīgi mēs visi kopā un vispirms ikkatrs no mums.