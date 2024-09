Uz Ukrainu – astotais automašīnu konvojs

Uz Ukrainu devies jau astotais automašīnu konvojs, kuru organizē nodibinājums “Alūksnes un Apes novada fonds” (Fonds). Konvojā ir 10 automašīnas un 11 brīvprātīgie. Pirmo reizi ceļā devās arī sieviete.

Pirmā drosmīgā meitene

Līdz šim drosmīgajā braucienā uz Ukrainu no Alūksnes braukuši tikai vīrieši, taču šoreiz vīriem piebiedrojās arī 23 gadus vecā Airita Rubina. Viņa devusies kopā ar savu tēti Andri Rubinu. “Esmu studente, mācos Rīgas Tehniskajā universitātē un, izrādās, esmu pirmā meitene, kura dodas Fonda rīkotajā konvojā. Uzskatu – jo ātrāk mēs palīdzēsim Ukrainai, jo ātrāk tā nonāks līdz uzvarai,” uzskata jauniete.

Šoreiz konvojā devās arī trīs automašīnas, kuras Fondam ziedoja Alūksnes novada pašvaldība. Viena no šīm automašīnām tiks nogādāta Alūksnes novada pašvaldības sadraudzības pilsētā Hotinā. Konvojā devās arī kāds īpašs pikaps, kuram dots nosaukums “Džezs par džipu”. Džeza trompetists Kristians Kalva, kurš arī devās konvojā, stāsta, ka šim džipam, tā remontam un krāsošanai, līdzekļi piesaistīti īpašā džeza koncertā, kurš notika Rīgā 5. septembrī. “Koncertā piedalījās labākie Latvijas džeza mūziķi. Kad es viņiem piedāvāju piedalīties šādā labdarības koncertā, visi kā viens piekrita. Konvoju organizators Pāvels Čornijs ir man ļoti tuvs draugs, un mēs vēlamies apvienoties un palīdzēt gan viņam, gan Fondam. Mēs vēlamies atbalstīt brīvību,” pauda K. Kalva. Sirsnīgs paldies ikvienam ziedotājam un pasākuma organizatoriem.

Cilvēks, kurš iedvesmo

Konvojā kādai no automašīnām (“Volvo”) dots arī paraolimpieša, zelta medaļas ieguvēja individuālajā iejādē, Riharda Snikus vārds. “Viņš ir cilvēks, kurš iedvesmo, iet uz mērķi, gūst panākumus un prot patiesi priecāties. Kāpēc tieši šis “Volvo”? Jo to vedam Ukrainas aizstāvim, kurš karā zaudējis roku, bet viņš nepadodas, turpina dienēt un cīnās par dzīvību un brīvību. Par to, lai ir sava valsts, sava valoda, sava dzīve bez okupantiem,” teic P. Čornijs.

Fonda valdes priekšsēdētāja Dzintra Zvejniece pauž pateicību ikvienam ziedotājam un tiem, kuri dažādos veidos vēlas palīdzēt Ukrainai. Arī jūs varat palīdzēt Ukrainas cīņā par savu brīvību, ziedojot ziedojumu kontā.

Bankas konta rekvizīti ziedojumiem: Nodibinājums “Alūksnes un Apes novada fonds” Reģ. Nr. 40008090271 Banka: AS SEB Banka Kods: UNLALV2X Konts: LV96UNLA0050019750651 Mērķis: “Ziedojums Auto Ukrainai”