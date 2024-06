Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijā pieejami kultūrorientācijas kursi

Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) apstiprinājis atklāta projektu pieteikuma pirmā

konkursa “Kultūrorientācijas kursi un iekļaušanās pasākumi Ukrainas

civiliedzīvotājiem” rezultātus. Kopā apstiprināti 22 projekta pieteikumi. Apstiprināto

projektu pasākumu mērķis ir sekmēt Ukrainas civiliedzīvotāju iekļaušanos Latvijas

sabiedrībā.

Konkursa mērķis ir noteikt atbilstošus projektus, kuru īstenošana sniegs būtisku ieguldījumu,

lai nodrošinātu kultūrorientācijas kursu un iekļaušanās pasākumu pieejamību Ukrainas

civiliedzīvotājiem visos Latvijas reģionos.

Atbalstītie projekti ietver dažāda tipa pasākumus visā Latvijas teritorijā, piemēram,

kultūrorientācijas kursus, kuri sevī ietver latviešu valodas, vēstures un kultūras apguvi;

dažāda veida meistarklases saistībā ar latviešu svētkiem un atceres dienām; tautas deju

meistarklases; bērnu un jauniešu talantu konkursu; radošās darbnīcas bērniem un vecākiem;

ekskursijas uz muzejiem, kultūras objektiem un vietējiem uzņēmumiem; kopīgus galda spēļu

un kultūras vakarus; dažādas kopīgas sporta aktivitātes – futbola spēles un pārgājienus gar

Baltijas jūru.

Projektu pieteikuma konkursā kopā tika iesniegti 44 projekti pieteikumi par pieprasīto

programmas finansējumu kopā 2 948 537,19 EUR apmērā. Projektu pieteikumi tika izvērtēti

pēc administratīvajiem, atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem. No tiem tika

apstiprināti 22 projekta pieteikumi par kopējo pieprasīto finansējumu 1 595 686,43 EUR.

Kopējais 2024.gada konkursa ietvaros pieejamais programmas finansējums saskaņā ar

konkursa nolikumu ir 4 338 318,00 EUR.

Projekta pieteikumus pēc atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem vērtēja komisija,

kuras sastāvā ir pa vienam pārstāvim no Labklājības ministrijas, Vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, pa diviem pārstāvjiem no

Kultūras ministrijas, un divi NVO pārstāvji – eksperti.

2024.gada 7.jūnijā ir izsludināts programmas otrais konkurss, kura mērķgrupa ir Ukrainas

civiliedzīvotāji, kas ir bērni pirmsskolas vecumā vai vispārējās izglītības apguves vecumā (1.-12. klase), visos Latvijas reģionos, ar pieteikumu iesniegšanas termiņu ne vēlāk kā līdz š.g. 12. jūnijam.