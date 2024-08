Turpinās būvdarbi posmā ceļa posmā no Alsviķiem līdz Galdusilam

Foto: Sandra Apine

Būvdarbi šobrīd notiek 68 valsts autoceļu posmos, tostarp uz 26 valsts reģionālajiem autoceļiem, aģentūrai LETA pavēstīja VSIA “Latvijas valsts ceļi” pārstāvji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Plašākie satiksmes ierobežojumi ir uz Vidzemes šosejas (A2) no pagrieziena uz Cēsīm (P20) līdz Rīdzenei, kur darbojas pieci pagaidu luksofori un attiecīgā autoceļa posma šķērsošanai ir nepieciešamas 45 minūtes. Tikpat ilgi ceļa jāpavada uz reģionālā autoceļa Ventspils-Kolka (P124), šķērsojot posmu no Ventspils līdz Liepenei, kur ir seši reversās kustības posmi.

Satiksmes ierobežojumi ir arī Ventspils šosejas (A10) posmā no pagrieziena uz Ugāles dzirnavām (V1323) līdz Ūdensvada ceļam, kur divos posmos satiksmi regulē ar luksoforu vai satiksmes regulētāju palīdzību. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks ir 35 minūtes.

Savukārt uz Jelgavas šosejas (A8) satiksmes ierobežojumi ir no Rīgas līdz Jaunolainei, kā arī no Dalbes līdz tiltam pār Vircavas upi. Minēto autoceļu posmu šķērsošanai nepieciešamas attiecīgi 30 minūtes un 40 minūtes.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Uz valsts reģionālajiem autoceļiem būtiski satiksmes ierobežojumi ir arī uz autoceļa Inčukalns-Ropaži-Ikšķile (P10) posmā no Kangariem līdz Tīnūžiem, kur trijos posmos satiksme tiek organizēta ar priekšrocības ceļazīmēm. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks ir 43 minūtes.

Autoceļa Alūksne-Ape (P39) posmā no Alsviķiem līdz Galdusilam, kā arī uz autoceļa Umurga-Cēsis-Līvi (P14) posmā no Stalbes līdz Cēsīm ir četri luksoforu posmi. Abu remontposmu šķērsošanas paredzamais laiks ir 40 minūtes.

Autoceļa Vecumnieki-Nereta-Subate (P73) posmā no Aknīstes līdz Ritei ir četri luksoforu posmi, bet uz autoceļa Ilūkste (Virsaiši)-Bebrene-Birži (P72) posmā no Mazslatiem līdz Zasai ir pieci luksoforu posmi. Arī šo abu remontposmu šķērsošanas laiks ir 40 minūtes.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Autoceļa Ventspils-Dundaga (P77) posmā no krustojuma ar reģionālo autoceļu Ventspils-Kolka (P124) līdz meža ceļiem Riestu dambis un Otrais riestu dambis ir četri luksoforu posmi, bet paredzamais remontposma šķērsošanas laiks ir 35 minūtes. Tāpat autoceļa Kandava-Saldus (P109) posmā no Zemītes līdz Kapukrogam ir četri luksoforu posmi un paredzamais posma šķērsošanas laiks ir 35 minūtes.

Savukārt autoceļa Pļaviņas (Gostiņi)-Madona-Gulbene (P37) posmā no Cesvaines līdz krustojumam ar autoceļu Vecaduliena-Kaipi (V447) divos posmos satiksmi regulē ar luksoforiem, autoceļa Bērzaune-Vestiena-Ērgļi (P81) posmā no Ērgļiem līdz Bērzaunei ir četri luksoforu posmi, autoceļa Kocēni-Limbaži-Tūja (P11) posmā no Umurgas līdz Iesalkājai ir trīs pagaidu luksoforu posmi, bet autoceļa Svente-Lietuvas robeža (Subate) (P70) posmā no Sventes līdz krustojumam ar autoceļu Ilūkste-Ilze-Vitkušķi (V702) ir četri luksoforu posmi. Paredzamais šo remontposmu šķērsošanas laiks ir pusstunda.