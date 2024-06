Triatlona laikā transportlīdzekļu satiksmei būs slēgtas vairākas ielas

Lai nodrošinātu sacensību norisi, 16. jūnijā no pulksten 10.00 līdz 16.30 būs aizliegta transportlīdzekļu kustība šādos ielu posmos:

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

– Pilssalas ielā visā garumā

– Ojāra Vācieša ielas posmā no Pilssalas ielas līdz Dārza ielai

– Pils ielas posmā no Brūža ielas līdz Lāčplēša ielai

– Latgales ielas posmā no Tirgotāju ielas līdz Pils ielai

– Tirgotāju ielas posmā no Dārza ielas līdz Vidus ielai

– Lielā Ezera ielas posmā Helēnas ielas līdz Pils ielai

– Dārza ielas posmā no Ojāra Vācieša ielas līdz Helēnas ielai.

Kā informē Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka, sacensības sāksies pulksten 10.00 ar dalībnieku reģistrāciju, sacensību starti pa vecuma grupām paredzēti pulksten 11.00, 11.05, 11.50, 13.00, 13.05 un 13.45. Sacensību centrs atradīsies Pilssalā, pie pašvaldības iestādes “ALJA” ēkas. Plašāka informācija par sacensību norisi www.aluksnestriatlons.lv.