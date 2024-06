Tiesībsargs aicina aizpildīt aptauju par skolas agrajiem rītiem

Tiesībsarga aptaujā par mācību sākuma laiku skolās, bērna nokļūšanu līdz skolai un skolēna miega

režīmu mācību laikā saņemtas jau teju 2900 atbildes. Ikviens vēl tikai šonedēļ var pagūt paust savu viedokli un pieredzi, aizpildot ej.uz/agrieriti. Īpaši gaidīsim atbildes no vecākiem, kuru atvases mācās novadu skolās.

Ieskats aptaujas rezultātos

Gandrīz 30% jeb 846 atbildes ir sniegtas par Rīgas skolām, 212 par Jelgavas skolām, 134 par Ogres novada

skolām, 129 par Siguldas novada un tikpat par Valmieras novada skolām, taču kopumā respondentu

atbildes bijušas par teju visiem Latvijas novadiem un dažādām tajos esošajām skolām. Lai arī 37%

respondentu apgalvo, ka izvēlējušies dzīvesvietai tuvāko skolu, un 33% izvēlējušies skolu pēc īpašiem

vecāku vai bērnu izvēlētiem kritērijiem, 17% norāda, ka skola izvēlēta, jo ir ērta nokļūšanai – bērns nokļūst

pats vai vecāki var aizvest pa ceļam uz darbu. Interesanti, ka aptuveni 3% respondentu norāda, ka bērns

mācās pašvaldības piedāvātā skolā, kaut arī tā nav bērna dzīvesvietai tuvākā. Ir arī tādas atbildes, kur skola

ir vienīgā pilsētā vai tuvējā apkaimē.

Aptuveni 20% bērnu mostas laikā no plkst. 6.00 līdz plkst. 6.29, 34% mostas laikā no plkst. 6.30 līdz plkst.

6.59 un tik pat arī laikā no plkst.7.00 līdz 7.29, taču ir tādi bērni, kuri dienu sāk jau ap plkst.5.30. Tajā pašā

laikā 46% respondentu norāda, ka mācības sākas laikā no plkst. 8.00 līdz plkst.8.29, un 46% norāda, ka

bērni sāk mācības laikā no plkst.8.30 līdz 8.59. Vienlaikus, 11% atbilžu rāda, ka agrākā mācību stunda sākas

laikā no plkst.7.30 līdz plkst.7.59.

Runājot par skolēnu autobusu kursēšanas laikiem, lielais vairums norāda, ka skolas sākums ir saskaņots ar

autobusu grafiku, tomēr 66 respondenti norāda, ka bērns skolā ir pārāk agri. Vispārīgi vērtējot bērnu

miega stundu daudzumu, aptuveni 70% respondentu norāda, ka tās ir apmierinošas vai drīzāk

apmierinošas, taču teju 27% norāda, ka bērns guļ pārāk maz. Vienlaikus – 76% respondentu ir apmierināti

ar mācību stundu sākuma laiku, bet 21% ir drīzāk neapmierināti vai neapmierināti.

Vēl līdz 30. jūnijam tiesībsargs gaidīs vecāku viedokli un pieredzi par skolas agrajiem rītiem vietnē ej.uz/agrieriti.

Par aptauju

Lai gan mācību gads lielai daļai skolēnu tikko noslēdzies, vietā ir teiciens – “ragavas jākaļ vasarā”.

Tiesībsargs aicina skolēnu vecākus līdz 30. jūnijam piedalīties aptaujā ej.uz/agrieriti par mācību sākuma

laiku skolās, bērna nokļūšanu līdz skolai un skolēna miega režīmu mācību laikā.

Aptaujā vēlamies noskaidrot arī to, kā skolēni no rītiem nokļūst skolā – dodas uz skolu kājām, vecāki

aizved ar auto vai brauc ar sabiedrisko transportu vai skolas autobusu. Šī aptauja nav par pirmsskolas

izglītību – bērnudārzu.

Svarīgi! Ja Jums ir vairāki bērni, kuri apmeklē dažādas skolas vai mācās dažādās klasēs, lūdzam aptauju

aizpildīt par katru bērnu atsevišķi.

Aptaujas aizpildīšana aizņems līdz 10 minūtēm Jūsu laika. Apliecinām, ka aptaujā iegūtās atbildes ir

anonīmas un tiks izmantotas Tiesībsarga biroja vajadzībām.

Šobrīd tiesībsargs veic izpēti par izglītības iestāžu mācību darba laika organizēšanu. Iedzīvotāju pieredze

un viedoklis būs ļoti vērtīgi un noderīgi. Tiesībsargs jau šobrīd ir aicinājis pašvaldības bērnu interesēs

pilnveidot skolēnu pārvadājumu pakalpojumus, uzsverot, ka īpaši nepieļaujama ir dzīvošana internātos kā

alternatīvs risinājums.

Jau 2017. gadā tiesībsargs veica izpēti par to, kā agrs mācību sākums ietekmē bērnu un jauniešu veselību,

un aicināja Veselības ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju vērtēt iespējas noteikt pamatskolu un

vidusskolu audzēkņiem vienotu mācību stundu sākuma pieļaujamo agrāko laiku.

Informāciju sagatavoja Latvijas Republikas Tiesībsarga biroja Komunikācijas un starptautiskās sadarbības nodaļa.