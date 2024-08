Telefonkrāpnieki sākuši izmantot mākslīgo intelektu sarunai pazīstamu cilvēku balsīs

Foto: freepik.com

Telefonkrāpnieki, izmantojot mākslīgā intelekta rīkus, sākuši zvanīt no nezināmiem numuriem, atdarinot zvana saņēmējam pazīstama cilvēka balsi un lūdzot steidzamu finansiālu palīdzību. Šādi zvani tā saņēmējam rada maldīgu iespaidu, ka grūtībās ir nonācis tuvs cilvēks, kas nenoliedzami palielina iespēju kļūt par telefonkrāpnieka upuri. “Bite Latvija” novēro tendenci, ka krāpnieki turpina nepacietīgi zvanīt un mēģina apkrāpt cilvēkus: jūlijā uzņēmuma ieviestais bezmaksas drošības risinājums ir bloķējis jau 20 000 krāpniecisku zvanu, kas ir divreiz vairāk nekā mēnesi iepriekš.

“Šajā nedēļas nogalē saņēmām pirmo zvanu no klienta par jaunu telefonkrāpniecības metodi, kas Latvijā līdz šim nebija novērota. Krāpnieks, izmantojot mākslīgo intelektu, zvanījis no nezināma numura un runājis zvana saņēmēja drauga balsī. Mākslīgā intelekta kopētā drauga balss stāstīja, ka ir nokļuvusi nepatīkamā situācijā ar policiju un steidzami nepieciešama liela naudas summa, lai situāciju atrisinātu. Klients bija ļoti vērīgs un nekavējoties pārtrauca zvanu, lai atzvanītu draugam un noskaidrotu situāciju. Kā izrādījās, ar draugu viss bija kārtībā. Paldies klientam, ka par šo situāciju informēja gan mūs, gan atbildīgās iestādes, jo cīņā ar telefonkrāpniekiem, ņemot vērā viņu nemitīgi mainīgās un rafinētās metodes, ir svarīga visu pušu sadarbība,” stāsta Reinis Pudāns, “Bite Latvija” iekšējās drošības procesu vadītājs.

Reaģējot uz pieaugošo telefonkrāpniecības gadījumu skaitu, “Bite Latvija” kopš maija beigām ir ieviesusi bezmaksas telefonkrāpšanas apkarošanas risinājumu, kas automātiski bloķē aizdomīgus zvanus “Bite Latvija” tīklā. Tendence liecina, ka krāpnieki turpina nepacietīgi zvanīt un mēģina apkrāpt cilvēkus – jūlijā drošības risinājums ir bloķējis jau 20 000 krāpniecisku zvanu, kas ir divreiz vairāk nekā mēnesi iepriekš.

“Krāpnieku aktivitāte turpina būt augsta, par to liecina mūsu bezmaksas telefonkrāpšanas apkarošanas risinājums, kas kopš maija beigām integrēts visos Bites klientu tarifu plānos kā papildu funkcija. Ja pirmajā darbības mēnesī tika bloķēti 10 000 aizdomīgu zvanu, tad šobrīd šis skaitlis jau ir divkāršojies, sasniedzot 20 000 zvanu. Tas skaidri parāda, ka krāpnieki nesnauž un turpina meklē veidus, kā uzlabot savu taktiku, lai piekļūtu klientu sensitīvai informācijai. Runājot par nedēļas nogalē saņemto klienta zvanu, jāuzsver, ka tas tika veikts no cita operatora tīkla, kas ir iemesls, kāpēc mūsu klients to saņēma. Tāpēc ir tik būtiski ieviest regulējumu, kas visiem operatoriem uzliek par pienākumu bloķēt telefonkrāpnieciskos zvanus visu operatoru tīklos, veidojot vienotu sistēmu un pasargājot ikvienu klientu,” stāsta R. Pudāns.

Vienlaikus drošības eksperts atgādina par svarīgākajiem pamata drošības pasākumiem, ko ikviens var ievērot, lai pasargātu sevi no krāpniecības mēģinājumiem. Viņš aicina vienmēr rūpīgi pārbaudīt zvana avotu un nekavējoties pārtraukt sarunu, ja rodas šaubas par tās autentiskumu. Tāpat nekādā gadījumā nevajadzētu sniegt personisku informāciju, īpaši, ja zvans nāk no aizdomīga numura. Šādās situācijās ieteicams sazināties ar iestādes oficiālo numuru. Jāņem vērā, ka neviena iestāde neliks lejupielādēt aplikācijas, kas domātas, lai pārņemtu ierīces pārvaldību un krāpniekam ierīcē rīkoties upura vietā. Papildus tam, ir svarīgi uzmanīties no jaunās krāpniecības metodes, kurā tiek izmantoti mākslīgā intelekta risinājumi, lai atdarinātu pazīstamu cilvēku balsis. Ja rodas aizdomas par zvana patiesumu, vienmēr ir ieteicams piezvanīt tieši zināmajam draugam vai radiniekam, lai pārliecinātos, ka viņš ir drošībā un zvans nav krāpniecības mēģinājums.

Gadījumā, ja ir saņemts aizdomīgs zvans, par to jāziņo savam mobilajam operatoram un attiecīgajām iestādēm, lai palīdzētu novērst krāpniecības gadījumus un aizsargātu arī citus lietotājus.

Jau ziņots, ka “Bite Latvija” maija beigās ir ieviesusi bezmaksas telefonkrāpšanas apkarošanas risinājumu, kas klientiem bloķē zvanus, kas maskēti par Latvijas numuriem: pirmkārt, izsaukumus no Latvijas mobilo un fiksēto tīklu numuriem, kas nav piešķirti lietošanai nevienam operatoram, otrkārt, izsaukumus no “Bite Latvija” mobilā tīkla numuriem, kas tiek veikti no ārvalstīm, bet kas pēc “Bite Latvija” sistēmas datiem neatrodas ārvalstīs, un, treškārt, izsaukumus no Latvijas fiksēto tīklu numuriem, kas tiek veikti no ārvalstīm.