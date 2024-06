Taromātos labdarībai saziedots vairāk nekā pusmiljons eiro

Publicitātes foto

Kopš 2023. gada sākuma Latvijas iedzīvotāji ar taromātu starpniecību labdarībai novirzījuši vairāk nekā 500 000 eiro no depozīta maksas par nodotajiem iepakojumiem. No tiem ziedošanas iniciatīvas “Ziedo savu depozītu” ietvaros 36% no kopsummas (182 261 eiro) novirzīti Ukrainas un Ukrainas bēgļu bērnu atbalstam, vēl 36% (180 092 eiro) ziedoti dzīvnieku patversmēm, bet 16% (82 309 eiro) ziedoti trūcīgiem senioriem. Savukārt smagi slimiem bērniem, kuriem ziedojumu taromātos var novirzīt kopš 2023.g. decembra, šobrīd saziedoti nepilni 5% no kopsummas jeb 24 313 eiro. Jāpiebilst, ka veikalu tīkla “Lidl” taromātos tiek īstenots atsevišķs ziedošanas projekts “Vecums nav vientulība”, kur senioru atbalstam saziedots vairāk nekā 51 000 eiro.

“Pirmais gads, kopš ir iespējams ziedot depozīta maksu, ir apgāzis mītu, ka Latvijas iedzīvotāji negrib vai nemāk šķirot. Turklāt tas ir parādījis divkāršo atbildību – mēs šķirojam atbildīgi un ar sirdi! Lielais finanšu apjoms, kas novirzīts sabiedrībai svarīgu problēmu risināšanai, ir izcils pierādījums tam. Mēs aicinām arī turpmāk nodoto depozīta iepakojumu atlīdzību novirzīt visai sabiedrībai svarīgu mērķu risināšanai! Pateicamies par izcilu sadarbību depozīta sistēmas operatoram, kas iniciējuši šādu atbildīgu ziedošanu!” komentē Ziedot.lv vadītāja Rūta Dimanta.

“Depozīta sistēma ir spējusi ne vien uzlabot apkārtējās vides tīrību, bet arī kalpojusi par pieejamu un ērtu platformu iedzīvotājiem, lai ziedotu naudu labdarībai. Mūsu novērojumi liecina, ka gada laikā sistēmas lietotāji ziedo vidēji 1% no atgūtās depozīta maksas. Tas nozīmē, ka depozīta maksa tiek ziedota par katru simto iepakojumu, taču uz kopējā sistēmā nodoto iepakojumu fona gada laikā labdarībai iespējams novirzīt ievērojamus līdzekļus. Vēlos pateikties visiem depozīta sistēmas lietotājiem, kuri izvēlas izdarīt divus labus darbus vienlaikus – nodot tukšos dzērienu iepakojumus pārstrādei un depozīta maksu ziedot labdarībai. Paldies arī mūsu uzticamajam partnerim Ziedot.lv, kurš rūpīgi sadala saziedotos līdzekļus, lai palīdzētu pēc iespējas vairāk grūtībās nonākušajiem,” saka SIA Depozīta Iepakojuma Operators valdes priekšsēdētājs Miks Stūrītis.

2023. gada rezultāti

Taromātos noziedotie līdzekļi ar Ziedot.lv starpniecību snieguši palīdzību vairākiem simtiem grūtībās nonākušo. 2023. gadā vislielākā summa tikusi ziedota dzīvnieku patversmēm. Tādējādi palīdzība sniegta 2410 dzīvniekiem, kuri mitinās sešās dažādās Latvijas patversmēs. Par pērn saziedotajiem līdzekļiem atbalsts tāpat sniegts 604 Latvijas senioriem, apmaksājot dažādu ikdienas preču iegādi un medicīniskos pakalpojumus. Iedzīvotāji izjutuši lielu atbildību palīdzēt arī Ukrainas bēgļiem, ziedojot bēgļu bērnu vajadzībām – 2023. gada ziedojumi atbalstījuši 633 bērnu gaitas Latvijā.

Bet “Lidl” taromātos savāktie ziedojumi nodoti Latvijas Samariešu apvienībai. Ziedojumi palīdzējuši gandrīz tūkstotim vientuļo senioru, iepriecinot viņus ar ikdienā nepieciešamajām higiēnas precēm, pārtiku, sadzīves precēm, kā arī sniedzot pamata aprūpes pakalpojumus izbraukumos ar mobilo aprūpes busiņu.

Atskaite par ziedošanas iniciatīvas “Ziedo savu depozītu” 2023. gada ziedojumu izlietojumu ir pieejama šeit .

2024. gads – ar pozitīvu ieskrējienu

Ar diezgan lielu iedzīvotāju aktivitāti iesākās arī 2024. gads. Pirmajos mēnešos dzīvnieku patversmēm ziedoti jau 36 404 eiro, bet trūcīgiem senioriem depozīta sistēmas lietotāji novirzījuši 13 503 eiro. Vislielākā summa šogad patlaban ziedota Ukrainas atbalstam – 52 262 eiro. Tāpat kopš 2023.g. decembra taromātos iespējams ziedot arī smagi slimiem bērniem, un līdz šī gada aprīlim iedzīvotāji bērnu atbalstam ziedojuši jau 24 313 eiro.

Trūcīgie Latvijas seniori un smagi slimu bērni vecāki var pieteikt palīdzību, aizpildot pieteikumu Ziedot.lv portālā. Pēc pieteikuma iesniegšanas Ziedot.lv darbinieks sazināsies ar konkrēto personu, izrunās situāciju un vienosies par tālākajiem soļiem. Plašāka informācija: https://www.ziedot.lv/pieteikt-palidzibu Visa saziedotā nauda 100% apmērā nonāk pie palīdzības pieteicējiem un sniedz nozīmīgu atbalstu.

Tāpat 2024. gadā, lai palīdzētu vientuļiem un aprūpējamiem senioriem Latvijas Samariešu apvienības labdarības projektā “Vecums nav vientulība”, “Lidl” veikalu taromātos līdz šim ir saziedoti jau 20 000 eiro.

Informē Depozīta Iepakojuma Operators Mediju koordinatore Dārta Katrīne Salna.