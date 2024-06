Svarīga drošība, piedaloties ceļu satiksmē ar velosipēdu

Valsts policija atgādina par drošību, piedaloties ceļu satiksmē ar velosipēdu. Tāpat tikko ir iesācies skolēnu vasaras brīvlaiks, kas nozīmē, ka satiksmē piedalīsies vairāk velobraucēji – ne tikai pieaugušie, bet arī mazākie satiksmes dalībnieki. Lai pārvietošanās satiksmē ar velosipēdu nebeigtos ar traumām, Valsts policija aicina ņemt vērā dažādus drošības padomus.

Diemžēl aizvien tiek fiksēti gadījumi, kad ceļu satiksmes negadījumos, braucot ar velosipēdu, satiksmes dalībnieki gūst traumas – šogad no 1. janvāra līdz 30. maijam ir noticis 201 ceļu satiksmes negadījums, kuros iesaistīti velosipēdi, tajos cietušas 123 personas un bojā gājušas četras. Pērn šādā pat periodā notika 219 ceļu satiksmes negadījumi, tajos cieta 138 un bojā gāja astoņi.

Velosipēdista drošība

Pats galvenais, par ko nepieciešams parūpēties braukšanas laikā, ir drošība. Lai brauciens ne pieaugušajam, ne bērnam nebeigtos ar nelāgām un sāpīgām traumām, jāparūpējas par paša drošību – jābūt uzmanīgam un nevar būt pārgalvīgs piedaloties satiksmē. Lai pārvietotos droši, ir būtiski atcerēties pašam un atgādināt savām atvasēm atgādināt, ka, braucot ar velosipēdu, vienmēr jāizvēlas tāds braukšanas ātrums, kas neapdraud ne savu, ne citu satiksmes dalībnieku drošību. Kā arī jāievēro īpaša piesardzība šķērsojot brauktuvi, krustojumu vai izbrauktuves no pagalmiem.

Tāpat paša drošībai ir būtiska ķivere – Ceļu satiksmes noteikumi nosaka, ka bērniem līdz 16 gadu vecumam, braucot ar velosipēdu, galvā jābūt aizsprādzētai aizsargķiverei. Lai mazākie satiksmes dalībnieki kritiena laikā pasargātu sevi no dažādām traumām, ir ieteicams braukšanas laikā lietot ceļu un elkoņu aizsargus.

Pirms doties izbraucienā, jāpārbauda un jāpārliecinās arī par velosipēda tehnisko kārtību – tam jābūt aprīkotam ar bremzēm un gaismu atstarotājiem. Braucot diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos, velosipēdam abos tā sānos, riteņu abās pusēs, jābūt aprīkotam ar gaismas atstarotājiem – priekšpusē jābūt aprīkotam ar baltu, bet aizmugurē ar sarkanu, kā arī priekšpusē jādeg baltas gaismas lukturim, bet aizmugurē sarkanas. Ja lukturu nav vai tie nedarbojas, velosipēda vadītājam jābūt tērptam atstarojošā vestē vai apģērbā ar labi redzamiem gaismu atstarojoša materiāla elementiem.

Braucamrīka drošība

Aicinām ikvienu velosipēda īpašnieku parūpēties ne tikai par savu drošību, bet arī par paša braucamrīka drošību – atstājot savu velosipēdu bez uzraudzības, būtiski to pieslēgt ar drošu slēdzeni. Tāpat aicinām savu braucamo reģistrēt jau savlaicīgi, tādejādi nodrošinoties, ka gadījumos, kad Valsts policija atrod zudušu vai nozagtu velosipēdu, to iespējams atdot likumīgajam īpašniekam. Ja velosipēds ir jau reģistrēts un tiek nodots citas personas īpašumā, velosipēda ieguvējs tiek aicināts pārreģistrēt velosipēda īpašnieka maiņu.

Lai iespēju robežās samazinātu zādzību skaitu un zagtu velosipēdu realizēšanu Latvijas tirgū, pirms lietota velosipēda iegādes aicinām izmantot potenciālajam pircējam iespēju pārbaudīt, vai tas nav jau reģistrēts kā zagts.

Lai pārbaudītu, vai velosipēds nav zagts, ir jāveic šādi soļi:

jāautorizējas e-csdd lapā vai CSDD mobilajā aplikācijā;

jāizvēlas darbība “Velosipēda reģistrācija” sadaļā “Darbības ar transportlīdzekļiem”;

jāatzīmē iespēja “Pārbaudīt vai velosipēds nav reģistrēts kā zagts”;

jānorāda velosipēda rāmja numurs un meklēšanas process jāapstiprina, izmantojot darbības pogu “Pārbaudīt”.

Šī funkcija dod iespēju jau laikus novērst zagta velosipēda tālāku realizāciju. Jaunā iespēja arī ļauj izvairīties no situācijas, kad pēc velosipēda iegādes to konfiscē Valsts policija, lai atdotu to likumīgajam īpašniekam.

Informāciju sagatavoja Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Līna Bagdone