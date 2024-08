Sper pirmos soļus medijos – šodien sākas pieteikšanās mācībām LTV Mediju akadēmijā!

Latvijas Televīzija (LTV) aicina jauniešus vecumā no 13 līdz 19 gadiem pieteikties dalībai Mediju akadēmijā. Šajā sezonā esam pagarinājuši mācību procesa ilgumu, kas nozīmē – vairāk laika kopā ar mediju jomas profesionāļiem, kā arī teorētisko un praktisko nodarbību, lai apgūtu dažādas satura veidošanas prasmes. Pieteikšanās sākas šodien un turpināsies līdz 8. septembrim (ieskaitot) sabiedrisko mediju portālā LSM.

“Jaunieši Mediju akadēmijā iegūst ne tikai teorētiskās, bet arī praktiskās zināšanas. Turklāt varētu teikt, ka astoņdesmit procentus praktisko iemaņu viņi saņems, dzirdot pieredzes stāstus un mācoties līdzās Latvijas Televīzijas personībām. Esmu patīkami pārsteigta un lepojos, ka Latvijā ir šādi jaunieši – līdzdarboties griboši un zinātkāri, ar vēlmi sevi pieteikt mediju un televīzijas pasaulē. Tas ir ieguvums ne tikai Latvijas Televīzijai, bet visai sabiedrībai,” saka LTV Mediju akadēmijas apmācību vadītāja Sintija Leimane.

LTV Mediju akadēmijas mācību process sāksies 23. septembrī un turpināsies līdz pat maija sākumam pirmdienu un trešdienu pēcpusdienās. Jaunieši apgūs iemaņas digitālā satura veidošanā: plānot, filmēt, intervēt un montēt video. Apmācību laikā jauniešiem būs iespēja iesaistīties arī LTV ikdienas norisēs, piemēram, vērot dažādu projektu tapšanas aizkulises.

LTV Mediju akadēmijā lekcijas un nodarbības vadīs mentori un īpašie viesi. “Manuprāt, ar vienu ēnu dienu gadā nepietiek. LTV Mediju akadēmija ir lieliska iespēja padziļinātāk ieskatīties mediju darbā, strādāt ar mentoriem, piedalīties apmācībās un pildīt dažādus uzdevumus. Jauniešiem ir konkrēti jautājumi, viedokļi un idejas. Būtisks aspekts šajā sadarbībā – kā saturu jūt un redz viņi. Esmu pārliecināta, ka, strādājot kopā, mēs abpusēji iegūstam. Mani arī iepriecina, ka Latvijas Televīzija domā par jauniešu saturu, un LTV Mediju akadēmija apliecina, ka mēs dodam viņiem iespēju izteikties un radīt. Pieredze, sapratne, klātesamība, darbs kopā ar nozares cilvēkiem ir ļoti būtisks, to es varu apgalvot no savas pieredzes,” pauž režisore un LTV Mediju akadēmijas lektore Zane Gargažina.

Šajā sezonā ar pērn gūto pieredzi dalīsies LTV Mediju akadēmijas absolventi – viņi būs jauno dalībnieku mentori. “Mācības LTV Mediju akadēmijā man sniedza vairākus ieguvumus. Nozīmīgākie no tiem ir pieredze, emocijas un sastaptie cilvēki. Pieļautās kļūdas, no kurām mācīties un augt. Iepriekš nevarēju pat iedomāties, ka skatīšos Pasaules čempionāta hokejā spēli “Sporta studijā” kopā ar hokeja zvaigznēm vai satikšu savu bērnības elku mūzikā!” teic Sintija Kriščuka, LTV Mediju akadēmijas absolvente. Viņa uzsver – iesaistoties šajā projektā, jaunietis gūst nenovērtējamu pieredzi gan iepazīstoties ar nozares profesionāļiem, gan pašam aktīvi darbojoties un veidojot saturu. “Esiet atvērti visam jaunajam, lai arī cik biedējoši tas sākumā šķistu! Izmantojiet iespējas, ko jums piedāvā, jo tikai tā jūs varēsiet mācīties un pilnveidoties kā personības!” aicina Sintija Kriščuka. Pieteikties mudina arī LTV Mediju akadēmijas absolvents Helmuts Āboliņš, sakot, ka “šīs ir zināšanas, kādas nav iespējams iegūt nekur citur”. Jaunietis atzīst – būt televīzijā, iepazīt tās darbniekus, telpas un atmosfēru ir notikums, ko ne katrs var ikdienā piedzīvot. “Tā ir arī iespēja labāk saprast, kādu profesiju apgūt. Man pašam pēc LTV Mediju akadēmijas absolvēšanas ļoti mainījās domas par to, ar ko nākotnē vēlos nodarboties,” tā Helmuts Āboliņš.

Mācību laikā jauniešiem būs iespēja pašiem radīt savas satura idejas – labākos veikumus publicēs LTV satura platformās 16+ un +AUDZIS.

Mācības LTV Mediju akadēmijā ir bez maksas, piemērotas jauniešiem bez iepriekšējas pieredzes mediju jomā. Nodarbības notiks LTV – Zaķusalas krastmalā 33, Rīgā.

