Skolas varēs slēgt sadarbības līgumus kopīgai mācību priekšmetu nodrošināšanai

Izglītības iestādēm pamatizglītībā turpmāk būs iespēja slēgt savstarpējos līgumus par ne vairāk kā divu mācību priekšmetu vai to daļu īstenošanu, to finansējot no valsts piešķirtās mērķdotācijas, vispārējās pamatizglītības 4.-9. klašu posmā. To paredz 16.jūlijā valdībā apstiprinātie noteikumu grozījumi.

Precizētais regulējums skolām sniedz plašākas iespējas sadarboties, nodrošinot to mācību priekšmetu mācību procesu, kuros kādai no skolām, piemēram, ir ierobežotas iespējas piesaistīt pedagogu, lai nodrošinātu pilnu darba slodzi. Skolām tas rada labvēlīgākus nosacījumus mācību procesa plānošanā un organizēšanā un ir svarīgs priekšnosacījums izglītības procesa nepārtrauktības nodrošināšanai. Skolas var veiksmīgi izmantot sadarbības iespējas, lai nepārtrauktu mācību procesu uz laiku, kamēr tiek atrasts mācību priekšmetam nepieciešamais pedagogs. Tāpat, piemēram, regulējuma izmaiņas skolās, kurās šobrīd vienīgā otrā svešvaloda ir tikai krievu valoda, var slēgt savstarpēju līgumu ar kādu citu izglītības

iestādi par citas otrās svešvalodas īstenošanu pamatizglītības programmā 4.–9. klašu posmā. Praksē tas nozīmē, ka šī cita skola padalītos ar svešvalodas skolotāju.

Ministru kabineta noteikumu grozījumi “Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 376 “Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”” pieejami Ministru kabineta tīmekļvietnē.

