Satrauc viedierīču lietošana un pieskatītāju trūkums brīvlaikā

Tuvojoties vasaras brīvlaikam, pieaug vecāku raizes par to, kā šajā periodā kvalitatīvi

nodarbināt bērnus. Modes un izklaides centra “Rīga Plaza” veiktajā aptaujā* vairāk

nekā puse vecāku norādīja, ka viņu bērni vasarā lielākoties laiku pavadīs mājās.

Vairums vecāku ir noraizējušies par to, kā šajā periodā ievērojami pieaugs viedierīču

lietošanas laiks.

Jautāti par to, kā viņu bērni pavadīs vasaras brīvlaiku, vairums jeb 53 % vecāku atklāj, ka

bērni lielākoties laiku pavadīs mājās, bet 36 % dosies uz nometnēm, 32 % brauks uz

laukiem, 31 % dosies kopīgā ģimenes ceļojumā, bet 29 % vasarā ciemosies pie

radiniekiem. Tikmēr 18 % apmeklēs bērnu pasākumus, 11 % dosies vienam no vecākiem

līdzi uz darbu, bet 4 % pieskatīs auklīte.

Vairums vecāku Latvijā ir noraizējušies par to, kā bērnus kvalitatīvi nodarbināt vasaras

periodā, kamēr tie neapmeklē izglītības iestādes. Ceturtā daļa jeb 24 % vecāku norādīja, ka

viņiem nav palīgu, kas vasarā varētu pieskatīt bērnu, un vēl tikpat daudzi nevar atļauties

nometnes vai aukli. Taču visvairāk jeb 53 % vecāku satrauc tas, ka vasarā bērni daudz

vairāk laika pavadīs pie viedierīcēm. Tikai mazāk nekā trešdaļa jeb 30 % vecāku par bērnu

nodarbināšanu vasarā nesatraucas, jo ģimenes locekļi paši par bērnu šajā periodā var

parūpēties.

