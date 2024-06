Satiksmei traucē pāraudzis dzīvžogs

Pilsētas maršruta autobusa vadītājiem grūtības sagādā autoceļa nepārredzamība, izbraucot no autobusa pieturas pie Alūksnes slimnīcas uz Pils ielas. Šādu situāciju žurnāliste, tobrīd būdama minētā pilsētas autobusa pasažiere, novēroja arī pirmdienas, 17. jūnija, rītā. “Jā, ceļš, izgriežoties no pieturas, nav pārredzams, līdz ar to arī droša satiksme nav iespējama,” saka šoferis, kurš torīt vadīja pilsētas satiksmes autobusu, bet savu vārdu laikraksta slejās atklāt nevēlējās. Arī autobusa pasažieri neslēpa sašutumu un domā, ka nekas jau nemainīsies, kamēr nenotiks nelaime. “Šī autobusu pietura ir vieta, kur vēlās vakara stundās pulcējas jaunieši, – krūmi tik lieli saauguši, ka arī no ceļa nevar redzēt, kas tur notiek,” saka kāda vietējā iedzīvotāja.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Lai esošo situāciju skaidrotu, vērsāmies pie Alūksnes novada pašvaldības iestādes “Spodra” vadītājas Vēsmas Čugunovas. “Minēto dzīvžogu apskatīju un solu, ka šīs nedēļas laikā situāciju labosim, – krūmus apgriezīsim tā, lai tie netraucētu satiksmei. Tas jau bija ieplānots aktuālo darbu sarakstā, bet vēl nebijām paspējuši to paveikt,” informē V. Čugunova.