Sākas mazpulcēnu jeb jauno lauksaimnieku ražas tirdzniecība veikalos

No 8. oktobra lielākajos “Maxima” veikalos Latvijā iedzīvotājiem ir iespēja iegādāties īpašu pētersīļa sakni, kuru ar rūpību audzējuši jaunie lauksaimnieki no biedrības “Latvijas Mazpulki”. “Maxima Latvija” jau četrpadsmit gadus sadarbojas ar “Ezerkauliņi”, sniedzot mazpulcēniem iespēju uzsākt jauno lauksaimnieku gaitas – sākot ar ražas audzēšanu, turpinot ar praktisku uzņēmējdarbības iemaņu apgūšanu un dārzeņu tirdzniecību veikalos. Veikalu plauktos nogādātas aptuveni 1.5 tonnas mazpulcēnu audzētās pētersīļu saknes, ko sagādājuši 42 jaunieši, pārstāvot tādus Latvijas reģionus kā Ludzas, Jelgavas, Līvānu, Tukuma, Saldus, Jēkabpils, Alūksnes, Dienvidkurzemes, Ventspils, Talsu, Valkas, Saulkrastu, Ķekavas, Dobeles un Krāslavas novadu.

“Jaunatnes interese par lauksaimniecību un vēlmi aktīvi iesaistīties šajā nozarē ir apsveicama. Lauksaimniecība ir viens no neatkarīgas valsts stūrakmeņiem, un izpratne par tās procesiem, dabu un darbu ir nozīmīgs pamats arī katra cilvēka dzīvē. Ir patiess prieks redzēt uzņēmējus, kuri novērtē jauno cilvēku ieguldījumu, sper soli pretī un sniedz atbalstu, palīdzot Latvijas jaunatnei ne tikai apgūt zemes darbus, bet arī gūt gandarījumu no to darba rezultātiem, vienlaicīgi sniedzot vērtīgu pienesumu vietējās pārtikas ražošanā,” uzsver zemkopības ministra padomnieks Krists Bergans-Berģis.

“Gadu no gada esam pārliecinājušies par vienu – ražas sastapšana “Maxima” veikalos ir milzīgs lepnuma brīdis, liekot mazpulcēniem justies kā īstiem lauksaimniekiem. Tas ir jo īpaši svarīgi, kad izvēlētais dārzenis ir pašiem nezināms un ir prasījis daudz pūļu – gan audzējot, gan novācot un redzot, kā laikapstākļi var ietekmēt ražu un no cerētā izdevās novākt krietni mazāk. Neskatoties uz to, mazpulcēni atklāj, ka pacietība, rūpes un nepadošanās pirmajām neveiksmēm, noved pie rezultāta. Ļoti gaidām, kad šī gada raža, pētersīļa sakne, nonāks veikala plauktos!” piebilst Latvijas Mazpulku padomes priekšsēdētāja Linda Medne.

Pētersīļu sakne ir lielisks dārzenis, kas piešķir ēdieniem spēcīgu un noturīgu aromātu un izcili iederas dārzeņu zupās, sautējumos, krēmzupās un salātos. Tā labi saskan ar tādiem rudens ražas dārzeņiem kā burkāniem, seleriju un ķirbi, veidojot unikālu garšas buķeti. Mazpulcēnu audzēto pētersīļu sakni no 8. oktobra var iegādāties “Maxima XX” un “Maxima XXX” veikalos visā Latvijā.