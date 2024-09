Rosinās pilnveidot pirmās palīdzības apmācības sistēmu valstī un paaugstināt kvalitātes prasības apmācībai

Foto: nmpd.gov.lv

Lai pilnveidotu pirmās palīdzības apmācības sistēmu Latvijā un noteiktu precīzākas prasības pirmās palīdzības apmācībai, šodien Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) tiekas ar pirmās palīdzības apmācības jomā strādājošajiem – mācību organizētājiem un pirmās palīdzības pasniedzējiem. Šāda diskusija nozarē ir būtiska, veicinot kopīgu izpratni par nepieciešamajām izmaiņām normatīvajos aktos un pirmās palīdzības apmācības sistēmas attīstību nākotnē.

Tikšanās ir sadarbības un dialoga turpinājums ar pirmās palīdzības apmācības jomā strādājošajiem, atverot plašāku diskusiju par izmaiņām normatīvajos aktos, kuru mērķis ir paaugstināt apmācību kvalitāti, lai veicinātu iedzīvotāju zināšanas un prasmes pirmās palīdzības sniegšanā ikdienā, kā arī gatavību un spēju reaģēt ārkārtas situācijās.

Sagatavotais Ministru Kabineta noteikumu Nr. 557 “Noteikumi par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā” grozījumu projekts paredz pārskatīt esošās apmācību programmas pirmās palīdzības sniegšanā, samazināt administratīvo slogu tiesību piešķiršanā nodarboties ar apmācību pirmās palīdzības sniegšanā, kā arī pārskatīt kvalitātes prasības pirmās palīdzības apmācībai un pilnveidot apmācību organizēšanas un kvalitātes uzraudzības procesu. Izmaiņas normatīvajos aktos plānots veikt līdz šī gada beigām – arī šajā diskusijā var tikt pārrunāti būtiski priekšlikumi to grozījumiem, kuri iesniedzami Veselības ministrijā izvērtēšanai un tālākai virzīšanai uz izskatīšanu valdībā.

Sadarbībā ar pirmās palīdzības apmācību organizētājiem NMPD jau iepriekš ir rosinājis virkni priekšlikumu pirmās palīdzības apmācību sistēmas pilnveidei, kas iestrādāti normatīvajos aktos un ir īstenoti. Lai palielinātu iespēju izglābt cilvēku dzīvības sirdsdarbības traucējumu gadījumos, 2022.gadā NMPD aktualizējis pirmās palīdzības sniegšanas vadlīnijas par automātiskā ārējā defibrilatora izmantošanu, lai tos varētu lietot arī Latvijā. Sniedzot konsultatīvu atbalstu Veselības ministrijas speciālistiem, tapis arī normatīvais regulējums, kas nosaka kritērijus publiskajām vietām, kurās obligāti izvietojamas šīs dzīvību glābjošās ierīces, kā arī to ekspluatāciju, tehnisko uzraudzību un uzstādīšanas termiņus. Savukārt, lai mazinātu administratīvo slogu apmācību organizācijām, pasniedzējiem un iedzīvotājiem, NMPD ir izstrādājis pirmās palīdzības apmācību pārvaldības informācijas sistēmu – digitalizējot apmācību organizēšanas procesu būs iespēja to efektīvāk pārvaldīt un pārraudzīt. Vienlaikus ar to vietnē Latvija.lv izveidots jauns e-pakalpojums iedzīvotājiem “Pirmās palīdzības apmācība”, kur iedzīvotāji daudz ērtāk var atrast informāciju par pirmās palīdzības apmācību iespējām visā valstī un reģistrēties kursiem, izvēloties organizāciju, norises laiku un vietu, kā arī turpat iegūt elektronisku apliecību par pirmās palīdzības kursa apgūšanu.

Viena no NMPD nozīmīgām funkcijām ir valstī metodiski vadīt, koordinēt, organizēt un uzraudzīt apmācības pirmās palīdzības sniegšanā. Šobrīd Latvijā kopumā ir 31 sertificēta organizācija un 149 pasniedzēji, kuriem ir tiesības veikt apmācību pirmās palīdzības sniegšanā. Ik gadu zināšanas pirmajā palīdzībā iegūst vairāk nekā 40 tūkstoši iedzīvotāju. Pirmās palīdzības zināšanas var būt izšķirošas situācijās, kurās ir apdraudēta cilvēka dzīvība un svarīgas ir vien dažas minūtes, lai uzsāktu dzīvību glābjošus pasākumus, ko māca pirmās palīdzības kursos, piemēram, cilvēks ir bezsamaņā, traumas gadījumā ir spēcīga asiņošana un to nepieciešams apturēt, cilvēks ir aizrijies un smok u.c. Iegūstot zināšanas un prasmes pirmās palīdzības sniegšanā, ikvienam ir lielāka drošības sajūta, ka vajadzības gadījumā spēsim palīdzēt paši sev, saviem tuvākajiem un līdzcilvēkiem.