Rosina pagarināt Spodrības nedēļu līdz valsts svētkiem

Iepriekš jau vēstījām par pagarināto Spodrības nedēļu, kas nozīmē, ka iedzīvotājiem pilsētas teritorijā ir iespēja vest savos privātīpašumos sagrābtās lapas un savāktos zarus uz noteiktiem punktiem pilsētā, no kurienes pašvaldības aģentūra “Spodra” tos nogādās zaļo un dārza atkritumu laukumā kompostēšanai. Pašvaldība Spodrības nedēļu pagarināja līdz 5. novembrim, taču vakar saņēmām lasītājas rosinājumu to pagarināt vēlreiz.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Redakcijai zvanīja Aijas kundze, kura dzīvo Ganību, Kārļa un Augusta ielu rajonā. Viņa novērojusi, ka kokiem vēl salīdzinoši daudz lapu un talkas vēl tikai sākas, līdz ar to Spodrības nedēļa un iespēja šajā laikā lapas bez maksas nogādāt minētajā atkritumu vietā vēl būtu aktuāla vismaz līdz valsts svētkiem. “Laika ziņās teica, ka rudens ir aizkavējies piecas nedēļas. To var redzēt visapkārt, kokos vēl ir daudz lapu, ābelēs pat āboli. Ozoli vēl vispār pilni lapu! Vēl sola arī lielus vējus, kas nozīmē kritušus kokus un koku zarus, kas vēl būs vācami.

Tas nozīmē, ka dārzu, zālienu sakopšanas darbi vēl notiks līdz pat valsts svētku brīvdienām, kad arī iedzīvotājiem būs vairāk brīvdienu un viņi varēs talkas rīkot. Arī man uz svētkiem solījušies atbraukt palīgi un lapas sagrābt, līdz ar to būtu vērtīgi šo iespēju – lapas un zarus no privātīpašumiem bez maksas novietot pašvaldības ierādītajās vietās – pagarināt,” saka zvanītāja, uzsverot, ka nevar taču visu tikai ķeksīša pēc darīt, jābūt lietderībai. Viņas ieskatā, būtu prātīgi to ļaut darīt vēl šonedēļ, bet pavisam labi būtu – līdz valsts svētkiem vai pat ilgāk. Viņasprāt, pašvaldībai tas neradītu lielus tēriņus. “Lai uz svētkiem visi pagūst kārtīgi sakopt savus īpašumus,” saka Aijas kundze.

Viņa atzīst, ka ir likumpaklausīga pilsone un negrasās kurināt ugunskurus lapu un zaru likvidēšanai, tādēļ aicina pašvaldību likumpaklausību veicināt, nākot pretī ar šādu iespēju. “Jo iedzīvotāji, kuri nepaguva sakopt, meklēs iespējas, kur lapas likt, un, ja tādas neatradīs, liks, kur pagadās, vai nokurinās ugunskuros, ko sabiedriskās kārtības noteikumi aizliedz,” viņa saka.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Aijas kundzes ieskatā, sētniekiem būtu jāstrādā čaklāk. “Ziniet, mūsu kvartālā nedēļām nav redzēti. Bet, kad parādās, vēlētos tomēr rūpīgāku darbu. Daži nekautrējas lapas dīķī slaucīt,” novērojusi iedzīvotāja.