Internets kļūst par arvien nozīmīgāku rīku skolēniem –viņi ne vien pavada tajā brīvo laiku, bet arī mācās, meklē informāciju un pilda mājasdarbus. Pieaugot drošības internetā aktualitātei, Latvijas Drošāka interneta centrs (Drossinternets.lv) ar Google.org un organizācijas “School with Class” atbalstu Latvijā ieviesīs “Google” starptautisko izglītības programmu “Esi interneta izcilnieks!” (Be Internet Awesome), kas māca bērniem digitālās pilsonības pamatus un palīdz būt drošiem, gudriem un pozitīviem interneta lietotājiem.

Izglītības programma “Esi interneta izcilnieks!” palīdz padziļināt pirmsskolas vecuma bērnu un skolēnu digitālās zināšanas un attīstīt viņu kritiskās domāšanas prasmes, saskaroties ar nepatīkamām situācijām vai iespējamām krāpnieciskām darbībām tiešsaistē. Programmas mērķis ir veicināt diskusiju par drošību internetā un panākt to, veidojot dialogu ar bērniem un mudinot viņus nebaidīties uzdot jautājumus. Mācību programma ietver vērienīgu izziņas un metodisko materiālu kopu pedagogiem, darba materiālus bērniem un jauniešiem, kā arī interaktīvu tiešsaistes spēli “Interlande”.

“Latvijā “Google” programma “Esi interneta izcilnieks!” tiks ieviesta pakāpeniski līdz 2026. gadam, aktīvi iesaistot pirmsskolas izglītības iestādes, skolas, kā arī nodrošinot plašas pedagogu apmācības, aktivitātes ģimenēm, sabiedrības informēšanu un digitālo prasmju, zināšanu monitoringu. Esam pārliecināti par programmas atbilstību izglītības iestāžu vajadzībām, ko apliecina milzīgā pirmsskolu un sākumskolu interese, piedaloties programmas pirmajā, iesildošajā aktivitātē ‒ izaicinājumā “Esi interneta izcilnieks!”, kurā pieteicās 507 pirmsskolas grupas un sākumskolas klases, iesaistoties vairāk nekā 12 000 bērnu un skolēnu,” skaidro Drossinternets.lv vadītāja Maija Katkovska.

“Internets mūsdienās ir nozīmīga mūsu dzīves sastāvdaļa kopš agras bērnības. Tas ir ne vien izklaides un saziņas, bet arī informācijas ieguves un mācību atbalsta rīks. Internetā pieejamā informācija aptver globālās sabiedrības visus dzīves aspektus, tās gaišās un diemžēl arī tumšās puses. Turklāt jauno tehnoloģiju loma nākamajās desmitgadēs tikai pieaugs, un mums ir jābūt gataviem iet līdzi laikam. Šādos apstākļos īpaši nozīmīga ir precīza un vecumam atbilstoša informācija par internetu, tā lietošanu un drošību. Mums jāļauj bērniem un jauniešiem iegūt jaunas un noderīgas zināšanas, no vienas puses, kā arī jābūt pārliecinātiem par viņu spēju veikt atbildīgas izvēles, it īpaši apstākļos, kad sabiedrība ir vairāk pakļauta meliem un toksiskai dezinformācijai,” sacīja Silvija Reinberga, Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāre.

“Droša interneta lietošana prasa noteiktas prasmes – izmantot drošas paroles, piesardzīgi dalīties ar personisko informāciju, prasmi atšķirt faktus no meliem utt. Izglītībai un labu ieradumu veidošanai šajā jomā ir izšķiroša nozīme. Bērni internetu sāk lietot agrā vecumā, tāpēc pirmsskolas un sākumskolas skolotāju zināšanas par drošību tiešsaistē, viņu spēja iesaistīt bērnus, mudināt diskutēt un uzdot jautājumus liek pamatu drošai uzvedībai virtuālajā telpā šodien un nākotnē. Tāpēc mēs lepojamies, ka sadarbojamies ar Latvijas Drošāka interneta centru, lai Latvijā ieviestu šo apjomīgo un noderīgo programmu,” saka Vitauts Kubiļus, “Google” direktors Baltijā.

Jau vairākus gadus ar google.org un organizācijas “School with Class” atbalstu programma “Esi interneta izcilnieks!” tiek veiksmīgi īstenota 25 valstīs Eiropas Savienībā un citviet pasaulē. To iniciēja “Google”, un izstrādē ir piedalījušies digitālās pratības vadošie eksperti, praktiķi, pedagogi, spēliskošanas speciālisti u. c. Pedagogiem paredzētie nodarbību plāni, aktivitātes un darba lapas atbilst Starptautiskās biedrības tehnoloģijām izglītībā (International Society for Technology in Education – ISTE) izstrādātajiem standartiem. Šī organizācija apstiprinājusi programmu kā piemērotu bērnu digitālo prasmju apgūšanai.

Līdz 2026. gadam Latvijā tiks īstenotas vērienīgas izglītojošas aktivitātes – izstrādātas mācību programmas pirmsskolas, sākumskolas un pamatskolas vecuma skolēniem, organizēti mācību semināri, informatīvas kampaņas bērnudārzos un skolās, kā arī konkurss ģimenēm.

Informāciju sagatavoja: Drossinternets.lv vadītāja Maija Katkovska