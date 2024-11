Rīt redakcijā Atvērto durvju diena

Laikraksta “Alūksnes un Malienas Ziņas” redakcijai novembris nācis ar īpašu, gan pašu darbinieku, gan lasītāju gaidītu notikumu. Mēs esam atgriezušies centrā! Pāris dienu garos Jurģos esam no Rūpniecības 7a pārcēlušies uz Brūža 1.

Jaunajā redakcijas mājvietā, tāpat kā iepriekš, varēs abonēt laikrakstu, pieteikt sludinājumus, kā arī satikt žurnālistus un pastāstīt mums jaunumus vai kādu savu sāpi, ko neizdodas atrisināt.

Lai mūsu Jurģos sarūpētu svētku sajūtu arī jums no 13. līdz 15. novembrim rīkojam akciju “Abonē vienu, lasi divus”, kurā, abonējot “Alūksnes un Malienas Ziņas”, saņemsiet arī “Dienas žurnālu” abonementu.

Priecāsimies jūs redzēt Atvērto durvju dienā, rīt, 13. novembrī no pulksten 9.00 līdz 16.00, par ko jau vēstījām iepriekš, kad jebkurš interesents var kaut uz brīdi atnākt ciemos, parunāties ar žurnālistiem, apskatīt, kur tagad mājojam, un pie reizes abonēt laikrakstu, ja to vēl nav paguvis izdarīt.

Kā jau vēstījām reklāmās ar sarkaniem burtiem, mūsu birojs būs Brūža ielā 1 otrajā stāvā ar ieeju no ēkas sāniem.

Uz tikšanos mūsu jaunajās mājās! Lai mums tajās omulīgi un rosīgi, lai te dzimst daudz jaunu radošu ieceru, ar ko iepriecināt mūsu lasītājus, abonentus, reklāmdevējus un visus “Alūksnes un Malienas Ziņu” draugus!