Programmā “Iepazīsti tehnoloģijas” vairāk nekā 1000 pieteikumi no visas Latvijas, aicina pieteikties arī alūksniešus

cute jack russell dog working on laptop at home. Technology concept.

Bezmaksas mācību programmā “Iepazīsti tehnoloģijas” šobrīd saņemti jau vairāk nekā 1000 pieteikumi no visas Latvijas, aicinām piedalīties arī Alūksnes pilsētas un novada iedzīvotājus. Tā paredzēta ikvienam, kurš vēlas iepazīt tehnoloģijas, lai izprastu dažādos IT jomas virzienus, un organizatori atgādina, ka pieteikšanās vēl ir atvērta. Kopš 2020. gada to apguvuši jau teju 25000 dalībnieki, taču šogad programma piedāvā jaunu saturu uzlabotā formātā, joprojām saglabājot surdotulkojumu un tiešsaistes darbnīcas, kurās būs iespēja uzdot jautājumus lektoram.

Reģistrācijai programmai būs atvērta līdz 8. oktobrim, bet mācības norisināsies no 9. oktobra līdz 26. novembrim, un tās ir piemērotas ikvienam neatkarīgi no vecuma, dzimuma vai profesionālās pieredzes. Šogad programma tiek piedāvāta uzlabotā formātā ar profesionāli ierakstītām video lekcijām, ko iespējams skatīties sev ērtā laikā un vietā. Tas nozīmē, ka nav nepieciešams pievienoties nodarbībām konkrētā laikā un programmu var savienot ar darbu, studijām vai citām saistībām. Lekciju tēmas sniedz visaptverošu ieskatu IT nozarē un praktiskas zināšanas, ko var izmantot gan profesionālajā darbā, gan ikdienā.

“Riga TechGirls” vadītāja Anna Andersone stāsta: “Esam gandarīti, ka programmas “Iepazīsti tehnoloģijas” popularitāte turpina pieaugt, un jau piekto gadu ikvienam interesentam varam piedāvāt iespēju izzināt IT nozari. Programmas dalībnieku vecuma un pieredzes diapazons ir ļoti plašs, un tas apliecina, ka tehnoloģijas var būt interesantas un pieejamas ikvienam. Mūsu mērķis ir palīdzēt cilvēkiem atrast ceļu uz jaunu karjeru vai papildināt jau esošās zināšanas, sniedzot gan praktiskas iemaņas, gan motivāciju tālākai attīstībai. Arvien vairāk dalībnieku – gan sievietes, gan vīrieši – pārliecinās, kā šīs zināšanas var būt noderīgas ne tikai IT nozarē, bet arī citās jomās.”

“Esam ieguldījuši lielas pūles, lai šī gada programma būtu vēl saistošāka un atbilstošāka dalībnieku vajadzībām. Piedāvājam daudzveidīgu tēmu klāstu, kas palīdzēs paplašināt redzesloku un spert pirmo soli IT nozarē. Īpašu uzmanību pievēršam arī tam, lai mācību saturs būtu pieejams ikvienam, neatkarīgi no iepriekšējās pieredzes tehnoloģiju jomā,” piebilst “Riga TechGirls” operacionālā vadītāja un projektu direktore Elvīra Zaltāne.

Programmas ietvaros dalībniekiem būs iespēja mācīties no IT nozares ekspertiem, kuri dalīsies ne tikai ar teorētiskām zināšanām, bet arī ar praktiskiem piemēriem un savu pieredzi. Šie profesionāļi palīdzēs programmas dalībniekiem izprast dažādas tehnoloģiju nozares jomas un sniegs nepieciešamo atbalstu un motivāciju. Noskatoties visas nodarbības un piedaloties tiešsaistes darbnīcās, kā arī izpildot testus un saņemot vismaz 70% vērtējumu, būs iespējams saņemt sertifikātu par programmas apgūšanu, ko atzinīgi novērtē arī darba devēji.

Mācību plāns aptver tādas populāras tēmas kā UX/UI (lietotājpieredzes dizains/lietotājpieredzes izstrāde), DevOps (izstrāde un vadība), kiberdrošība, IT projektu vadība, programmēšana, mākslīgais intelekts, varēs uzzināt arī, kā veidojas un darbojas “start-up” (jaunuzņēmumi), kā arī daudzas citas tēmas. Plašāka informācija un pieteikšanās mājaslapā www.digitalasizaugsmesskola.lv līdz 8. oktobrim.