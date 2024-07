Pilsētas svētkos aicina “BTA Velozinis Akadēmija”

“BTA VELOZINIS” arī Talsos piedāvāja rūpīgi izstrādātu un izglītojošu velotrasi, kas drošos apstākļos māca apgūt veloprasmes un piedāvā dažādas velospēles.

FOTO: NO ORGANIZATORU ALBUMA

Sestdien, 3. augustā, Alūksnes veloparkā norisināsies “BTA Velozinis Akadēmija” – pasākums ģimenēm ar bērniem, ko organizē biedrība “For Better” sadarbībā ar Alūksnes Sporta skolu un Alūksnes novada pašvaldību. Šosezon tas būs jau piektais “BTA Velozinis Akadēmija” pasākums, kurā organizatori aicina piedalīties visus tos interesentus arī no Alūksnes novada, kuri ikdienā mēdz pārvietoties ar velosipēdu.

Lai apgūtu veloprasmes

“BTA Velozinis” trase lieliski papildina aktīvās atpūtas iespējas pilsētā ar rūpīgi izstrādātu un izglītojošu velotrasi, kas drošos apstākļos māca apgūt veloprasmes un piedāvā dažādas velospēles. Trase sastāv no dažādiem modulāriem koka un metāla elementiem, kas imitē pilsētas infrastruktūru, rada izpratni par pilsētā iespējamajiem šķēršļiem un sagatavo ikvienu velobraucēju. Tā māca pārvarēt tādus šķēršļus kā trepes, virāžas, bedres un šauras trotuāru apmalītes. Katrs trases elements ir radīts, pēc iespējas precīzāk imitējot reālu pilsētvidi, lai ikviens var kļūt par pārliecinātu velobraucēju.

Nav vecuma ierobežojuma

“BTA Velozinis Akadēmija” pasākumā Alūksnē 3. augustā no pulksten 11.00 līdz 14.00 būs gaidīti visi interesenti, kas mēdz pārvietoties ar velosipēdu un vēlas uzzināt vairāk par drošību uz ceļa un pilsētvidē. Trasei nav vecuma ierobežojumu, un pasākumā tiek gaidīti gan bērni, gan jaunieši, gan ģimenes, kā arī citi interesenti. Šajā laika posmā trasē būs tiesneši, kuri pastāstīs par “BTA Velozini” un parādīs, kā to pareizi izbraukt, vērtējot dalībnieku precizitāti un līdzsvara noturību. Katrs dalībnieks dāvanā saņems balvu no “BTA apdrošināšanas” par piedalīšanos,” stāsta biedrības “For Better” pārstāve Sabīne Bārbale. Bērni un jaunieši ir aicināti piedalīties pasākumā brīvā formātā bez iepriekšējas reģistrācijas, ierodoties trasē ar savu divriteni vai līdzsvara riteni un ķiveri.