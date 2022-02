Iebilstot gaidāmajai skolu tīkla reformai, Alūksnes novada pašvaldībā ceturtdienai, 24. februārim, pieteikti četri piketi. Piketu organizēšanu šobrīd apgrūtina valstī izsludinātā ārkārtējā situācija vīrusa “Covid-19” dēļ. Viens no piketa iesniedzējiem ir Dainis Dimdiņš no Strautiņiem. D. Dimdiņš neslēpj bažas, ka arī piketā sadzirdēti netiks un būs tā, kā ir jau nolemts, tomēr tā ir iespēja parādīt savu nostāju un likt ievēlētajiem deputātiem sadzirdēt, ko saka iedzīvotāji.

Pieteikumu piketam iesniedzis arī Kaspars Gusts no Jaunannas. Viņš joprojām ir optimists un cīņas spars nav zudis. K. Gusts ir arī iniciatīvas autors “Manabalss.lv” parakstu vākšanai. Iniciatīvu parakstījuši 2 458 cilvēki, ko iesniegs Alūksnes novada pašvaldībai. “Vasarā pašvaldību vēlēšanās piedalījās 4 437 novada iedzīvotāji. Nevaram cerēt, ka aktivitāte būs lielāka kā pašvaldību vēlēšanās, un ir daļa, kuriem viedoklis ir pretējs – atbalsta reformas. Tomēr arī divarpus tūkstoši balsu ir spēcīgs arguments. Ziņojums jāpārstrādā jaunai darba grupai. Lēmums ir jāatliek, jāizstrādā pamatotāks ziņojums. Vai ņemt vērā iedzīvotāju viedokļus, ir pašvaldības ziņā,” saka K. Gusts.

Meklējot aizstāvību, Strautiņu vecāki vērsušies arī pie Tiesībsarga. Atbildes vēstuli saņēmuši gan iesniedzēji, gan pašvaldība. Pašvaldībai ir jāņem vērā visu izglītojamo tiesības iegūt izglītību atbilstoši viņu spējām un vajadzībām, kā arī citādi lēmuma par skolu reorganizāciju pieņemšanā jānodrošina bērnu labākās intereses. “Tikšanās ar pašvaldību notika, bet tās nebija produktīvas. Pašvaldībai ir viss jāizskaidro vecākiem, tostarp piedāvājums. Tiesībsarga skatījumā pašvaldībai vēl būtu daudz jādara, jāskaidro, nedrīkst balsot vecākiem neskaidrojot un nepiedāvājot vietā piedāvājumu,” saka Iveta Bukovska.

Par Alūksnes novada skolu tīklu jeb Alūksnes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu institucionālo sistēmu dome lems ceturtdien.

Atgādinām, ka plāns paredz saglabātas tik divas skolas pagastos – Ziemeru un Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolas. Strautiņos mācības organizēs vien pamatizglītībā 1. – 6. klasēm pirmsskolas ēkā “Zemenīte”, bet likvidēs Bejas, Malienas, Pededzes un Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas. Likvidēs arī pirmsskolas izglītības iestādi “Cālis”.

Attiecībā uz pilsētas skolām risinājumi ir divi. Pirmais paredz apvienot trīs pilsētas skolas – Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāziju, Alūksnes novada vidusskolu un Alūksnes pilsētas sākumskolu, izveidojot jaunu iestādi “Ernsta Glika Alūksnes vidusskola”, un mācības notiktu visās trīs pašreizējo skolu ēkās – Kanaviņu ielā 14, Lielā Ezera ielā 26 un Glika ielā 10. Otrs variants paredz Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā mācīties vien 10. – 12. klašu skolēniem 10. – 12. klašu korpusā. Apvienot Alūksnes novada vidusskolu un Alūksnes pilsētas sākumskolu, izveidojot jaunu skolu – Alūksnes vidusskola. Mācības notiktu vidusskolas, sākumskolas ēkā un pašreizējā ģimnāzijas 7.-9. klašu korpusā.

Pirmdien deputāti Arturs Dukulis, Druvis Mucenieks, Aivars Fomins, Modris Lazdekalns, Laimonis Sīpols un Artūrs Grīnbergs, konsultējoties ar izglītības iestāžu personāla un audzēkņu vecāku pārstāvjiem, sagatavoja un iesniedza savu priekšlikumu Alūksnes novada pašvaldības pirmsskolas un vispārējās izglītības iestāžu institucionālās sistēmas pilnveidošanai. Tas paredz saglabāt esošajā apjomā un ēkās izglītības iestādes Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolu, Alūksnes novada vidusskolu, Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolu, Strautiņu pamatskolu un Ziemeru pamatskolu. Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā uzņemt izglītojamos no 4. līdz 12.klasei. Reorganizēt Alūksnes pilsētas sākumskolu saglabājot tajā 1.līdz 3.klasei un izveidot pirmsskolas grupu 5 un 6 gadus veciem bērniem. Reorganizēt Bejas pamatskolu no 2023./2024. mācību gada kā pirmsskolas un pamatizglītības posma īstenošanas vietu. Piedāvājums paredz reorganizēt Malienas pamatskolu no 2023./2024.gada, iespējamo skolas modeli vēl izvērtējot ievērojot esošās iestrādes audžuģimeņu un izglītojamo ar speciālām vajadzībām interesēs, bet pirmsskolas izglītības iestādi “Cālis” un Pededzes pamatskolu – slēgt jau šogad.

