Pašvaldībai piedāvā īrēt pašas nesen pārdotu ēku

Alūksnes novada pašvaldība saņēmusi piedāvājumu no privātpersonas, kura pavasarī no tās izsolē nopirka “Pagastmāju” Māriņkalnā, Ziemera pagastā. Privātīpašnieks piedāvā tagad pašvaldībai ēku īrēt ilgtermiņā skolas vai bērnudārza ierīkošanai. Lēmumu pašvaldība vēl nav pieņēmusi, bet visticamāk atteiksies.

Nopirka par 47 000

Šogad, 28. maijā, notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Pagastmāja”, Māriņkalnā, Ziemera pagastā trešā izsole. Īpašuma tiesības par summu 47 000 eiro ieguva fiziska persona.

Tagad, oktobrī, Alūksnes novada pašvaldība saņēmusi vēstuli no šīs privātpersonas ar piedāvājumu pašvaldībai īrēt “Pagastmājas” telpas ilgtermiņā skolas vai bērnudārza iekārtošanai. “Šobrīd vēl lēmumu pašvaldība nav pieņēmusi, bet nekas neliecina, ka ēka būtu nepieciešama pašvaldības funkciju veikšanai,” saka I. Berkulis. Turklāt viņš norāda, ka visus pašvaldības īpašumus, īpaši ēkas, jau pirms to pārdošanas pašvaldība izvērtē, vai tie būs vai nē nepieciešami turpmāko funkciju veikšanai. “Arī “Pagastmāju”, pirms lemt par atsavināšanu, vērtēja,” saka izpilddirektors.

Nevajadzēja pārdot

Par minēto piedāvājumu pašvaldībai Sociālās, izglītības un kultūras komitejā deputātus informēja komitejas vadītāja deputāte Līga Langrate. “Jau vairākkārtīgi pašvaldības domes sēdēs esmu jautājusi uzrādīt kritērijus, pēc kādiem pašvaldībā vērtē, vai konkrētais īpašums ir nepieciešams vai nē pašvaldības funkcijām, tomēr atbildi neesmu saņēmusi. Ziemeru pamatskolā mācās bērni ar īpašām vajadzībām, tādēļ, iespējams, turpmāk viņiem būs nepieciešamas plašākas telpas, kuras varētu noderēt pamatskolai blakus esošajā “Pagastmājā”. Pašvaldība Alūksnē, Alsviķu ielā būvēs zemas īresmaksas dzīvokļus, kuros arī, iespējams, dzīvos ģimenes ar bērniem, un daļa no tām varbūt saviem bērniem par izglītības iestādi izraudzīsies tieši Ziemeru pamatskolu. Nezinu, vai tādā gadījumā esošās telpas skolēniem vai pirmsskolas bērniem nekļūs par šaurām,” domā L. Langrate. “Tagad esam nonākuši pie absurdas situācijas. Pamatskolai blakus esošo ēku esam pārdevuši, bet lemjam, vai to būtu turpmāk nepieciešams īrēt,” saka deputāte un uzskata, ka ēku tomēr nevajadzēja pārdot.

Telpu netrūkst

I. Berkulis norāda, ka līdz šim nekādus signālus par to, ka skolai būtu problēmas ar telpu trūkumu, pašvaldība no Ziemeru pamatskolas vadības nav saņēmusi. Tomēr tagad, iepazīstinot ar saņemto piedāvājumu no privātīpašnieka un pirms atbildes sniegšanas, vēlreiz jautāja un gaida Ziemeru pamatskolas un pašvaldības Izglītības pārvaldes viedokli par telpu īres nepieciešamību.

Redakcija sazinājās ar Ziemeru pamatskolas direktori Ilzi Andronovu, kura apstiprināja, ka ne pašlaik, ne tuvākā nākotnē pamatskolai papildu telpas nav nepieciešamas. “Skolēniem telpu pietiek, arī pēc pirmsskolas vecuma bērnu skaita redzams, ka nākotnē skolas telpas nebūs jāpaplašina. Vērtējot tālākā perspektīvā – demogrāfiskā situācija Ziemera pagastā nav pozitīva, tādēļ arī nesliecos domāt par izglītības iestādes paplašināšanas nepieciešamību,” norāda I. Andronova.

Aivita Lizdika

■ Pēc Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļas datiem, 2023. gadā Ziemera pagastā piedzimuši septiņi bērni, Veclaicenē, no kurienes arī bērni dodas izglītoties uz Ziemeru pamatskolu, – viens, Jaunlaicenē – seši un Alsviķos – 11 bērni.

■ Ziemera “Pagastmājā” Māriņkalnā pirms iekļaušanas atsavināmo ēku sarakstā atradās Māriņkalna bibliotēka, 29. Ziemeru mazpulks, Ziemera pagasta pensionāru kopa “Vietējie”.