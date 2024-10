Pasaules diktāts latviešu valodā Liepājā un tiešsaistē

Šogad Pasaules diktāts latviešu valodā piedzīvojis izmaiņas, kļūstot par Mazo pasaules diktātu latviešu valodā Liepājā. Mainījies nosaukums, jo ir tikai viena klātienes norises vieta Liepājā, nevis vairākas visā Latvijā. Pieteikšanās dalībai klātienē iespējama no 2. oktobra tīmekļvietnē raksti.org. Pirms tam mājaslapā nepieciešams autorizēties vai reģistrēties, lai izveidotu savu raksti.org profilu. Dalībai tiešsaistē nav jāpiesakās iepriekš. Diktāts norisināsies 12. oktobrī plkst. 12.15. Klātienē pasākums sāksies plkst. 12.00.

Iespēju piedalīties klātienē nodrošina Liepājas pilsēta. Norises vieta ir RTU Liepājas akadēmija Lielajā ielā 14. Pasākumu “Rakstīšanas svētki” vadīs režisors un aktieris Herberts Laukšteins. Pēc diktāta uzrakstīšanas dalībniekus iepriecinās koncerts, kura laikā brīvprātīgie skolotāji izlabos darbus. Atzīmes netiks liktas, jo mērķis ir ļaut ikvienam pašam novērtēt savas latviešu valodas prasmes.

Dalībnieki diktātu varēs rakstīt arī tiešsaistē, līdz ar to piedalīties var no jebkuras vietas pasaulē. Diktāts tiks translēts Latvijas Radio, Latvijas Televīzijā, lsm.lv un raksti.org. Tekstu sacerējusi žurnāliste Aiva Kanepone, un to diktēs Liepājas teātra aktrise Inese Kučinska. Tiešsaistē rakstīto darbu labojumus atsūtīs e-pastā divu mēnešu laikā pēc pasākuma.

Klātienes rakstīšanas vietu skaits ir samazināts, jo organizatori taupa spēkus, lai ar vērienu nākamgad atzīmētu Pasaules diktāta latviešu valodā desmit gadu jubileju. Pasaules diktāts latviešu valodā ir privāta iniciatīva, kas veltīta latviešu valodas popularizēšanai, sabiedrības saliedēšanai, kā arī saiknes stiprināšanai ar diasporu un mazākumtautībām. Pagājušajā gadā diktātā piedalījās vairāk nekā 1500 cilvēku no 17 valstīm.