Pārdos zemi mājas būvniecībai

Ne vienu reizi vien runāts par to, ka Alūksnes novadā trūkst kvalitatīva dzīvojamā fonda. Lai to papildinātu un radītu labvēlīgus apstākļus uzņēmējiem būvēt jaunas daudzdzīvokļu ēkas, jau pašlaik notiek pašvaldības projekta realizācija, ierīkojot inženierkomunikācijas Alsviķu ielas piegulošajā teritorijā. Tās, izbūvējot jaunas dzīvojamās mājas, nodrošinās potenciālajiem uzņēmējiem iespēju pieslēgties centrālajam ūdensvadam un kanalizācijai, radīs jaunu publisko infrastruktūru. Brīvu atbilstošu zemes gabalu, kur vēl pilsētā būtu iespēja būvēt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, ir ļoti maz, tie lielākoties jau ir apbūvēti. Tādēļ Alūksnes novada pašvaldība nolēmusi nodot atsavināšanai daļu no zemes vienības Kanaviņu ielā 7A Alūksnes novadā. Šīs zemes atsavināšanas mērķis ir tieši daudzdzīvokļu dzīvojamās īres mājas celtniecība. Par iespējamo zemes iegādi pilsētā šādam nolūkam interesi izrādījuši vairāki novada uzņēmēji, atklāj pašvaldības izpilddirektors Ingus Berkulis. Vairāk lasiet laikrakstā “Alūksnes un Malienas Ziņas”, kā arī e- avīzē.