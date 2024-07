Pagājušonedēļ izgrieztās bedres pirmdien salabo

Vairāki ceļu satiksmes dalībnieki nedēļas nogalē vērsās redakcijā ar jautājumu, kādēļ izfrēzēti atsevišķi posmi Kolberģa ielā, lai salabotu ielas klājumu, bet tūlīt vietā nav ieklāts jauns asfalta segums. Situācija ir atrisināta – pirmdien šis ceļa posms ir salabots.

“Remontdarbu posmā uzstādītas tikai ātruma ierobežojuma zīmes – 30 km/h – taču, pat braucot arī ar šādu ātrumu, pirms tam nezinot remontdarbu apjomu un izfrēzētā klājuma dziļumu, iespējams traumēt transportlīdzekļa riepas vai tā apakšu. Vai tad ceļu remonta veicējam nebija iespēju darbu paveikt vienā dienā – izfrēzēt bojātās vietas un tūlīt uzklāt jaunu segumu, lai transportlīdzekļu vadītājiem nebūtu šādas neērtības visu nedēļas nogali, kad ir brīvdienas un ceļu remontdarbi nenotiek?” redakcijai jautā braucēji. Izfrēzētās vietas stāvēja nepabeigtas arī citviet pilsētā.

Jautāts, kas notiek šajos ielu posmos, Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektors Ingus Berkulis skaidro, ka vasaras sākumā pašvaldības atbildīgās amatpersonas apsekoja ielas, kurās veikta pārbūve, bet vēl ir spēkā to pārbūves garantijas laiks. “Defektus konstatējām Brīvības, Merķeļa un arī Kolberģa ielā, kuri pašiem par saviem līdzekļiem garantijas laikā jānovērš ielas pārbūvētājam. Defektu novēršanu ielas pārbūves pirmajā kārtā – no Kolberģa ielas krustojuma ar Pils ielu līdz pat 7. Siguldas kājnieku pulka piemineklim – veica uzņēmums “8CBR”. Atvainojos visiem autovadītājiem un satiksmes dalībniekiem par sagādātajām neērtībām, to, ka pašvaldība neuzstāja, lai uzņēmums darbus paveic operatīvāk. Piekrītu, ka tas, ka būvnieks bija ielas segumu izfrēzējis, uzreiz neieklājot asfaltu, radīja apgrūtinātus braukšanas apstākļus,” saka I. Berkulis.