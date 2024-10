Paaugstināsies pakalpojuma sniegšanas kvalitātes prasības

Tā kā no 2024. gada 1. novembra Latvijas reģionālo autobusu maršrutu tīkla daļā “Gulbene, Alūksne, Balvi” pārvadātājam SIA “Talsu Autotransports”spēkā stāsies jaunais ilgtermiņa līgums, kas noslēgts uz 10 gadiem, pieaugs kvalitātes prasības attiecībā uz autobusu vecumu, komfortu un citām pakalpojuma sniegšanas kvalitātes prasībām. Vienlaikus maršruta tīkla daļā “Gulbene, Alūksne, Balvi” tiks pārkārtoti un optimizēti atsevišķi reisi, informē Autotransporta direkcija.

Stājoties spēkā jaunajam līgumam, maršrutu tīkla daļā “Gulbene, Alūksne, Balvi” pasažieri iegūs augstas kvalitātes pakalpojumus, kas tiks nodrošināti ar autobusiem, kuru vidējais vecums 10 gadu periodā nepārsniegs 4 gadus; informācija par gaidāmajām pieturām autobusos tiks paziņota gan audio, gan vizuāli; visi transportlīdzekļi būs aprīkoti ar elektronisku maršruta zīmi, drošības jostām, bezvadu internetu (wi-fi), kā arī tajos būs pieejami bezskaidras naudas norēķini; vairāk nekā 30% no visiem autobusiem būs aprīkoti ar velosipēdu turētājiem; vairāk nekā 50% no visiem autobusiem būs pielāgoti personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām pārvadāšanai un atvieglotai iekļūšanai autobusā, vismaz 10% no visiem pakalpojumu nodrošināšanā katru gadu izmantojamajiem autobusiem būs bezizmešu.

ATD atgādina, ka piecās maršrutu tīkla daļās – “Liepāja”, “Kuldīga, Saldus”, “Pierīga”, “Bauska” un “Daugavpils, Krāslava” – ir noslēgti līgumi ar konkursa uzvarētājiem, kas pakalpojuma sniegšanu uzsāka 2021. gada 1. augustā. Divās maršrutu tīkla daļās – “Jēkabpils, Preiļi, Līvāni” un “Ogre, Aizkraukle” pakalpojuma sniegšana tika uzsākta 2022. gada 1. jūlijā, divās maršruta tīkla daļās – “Ventspils” un “Valmiera, Smiltene” pakalpojuma sniegšana tika uzsākta 2024. gada 1. jūlijā, savukārt maršruta tīkla daļā “Madona” pakalpojuma sniegšana tika uzsākta 2024. gada 1. septembrī

Saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem maršruta tīkla daļās “Talsi, Tukums”, “Jelgava, Dobele” un “Gulbene, Alūksne, Balvi” pakalpojuma sniegšana atbilstoši ilgtermiņa līgumiem tiks uzsākta 2024. gada 1. novembrī, bet “Rēzekne, Ludza” – 2025. gada 1. janvārī. Savukārt atlikušajās maršruta tīkla daļās “Cēsis” un “Limbaži, Sigulda” iepirkumu pakalpojuma sniegšanai plānots noslēgt šogad.

Ar precīzām izmaiņām, kas stāsies spēkā reģionālo autobusu maršrutu tīkla daļā “Gulbene, Alūksne, Balvi” no 1. novembra, var iepazīties ATD mājaslapā sadāļā kustības saraksti, kā arī uzziņu dienesta 1188.lv mājaslapā.

Izmaiņas maršrutu tīkla daļā “Gulbene, Alūksne, Balvi” apkopotas šeit:

Reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 5038 Gulbene-Sveķu skola-Arodvidusskola-Gulbene

slēgts reiss Nr.07 plkst.7.20 no Gulbenes AO ar izpildi otrdienās, ceturtdienās skolēnu brīvdienās;

slēgts reiss nr.10 plkst.13.40 no Gulbenes AO ar izpildi otrdienās, ceturtdienās skolēnu brīvdienās;

reisam Nr.05 plkst.7.20 mainīts atiešanas laiks uz plkst.7.33 no Gulbenes AO ar izpildi darba dienās mācību laikā.

Reģionālās nozīmes maršrutā Nr.5194 Alūksne-Kalncempji

slēgts reiss Nr.21 plkst.6.30 no Alūksnes AO ar izpildi darba dienās no 01.09.-11.06.

slēgts reiss nr.17 plkst.6.30 no Alūksnes AO ar izpildi pirmdienās, trešdienās no 12.06.-31.08.

Reģionālās nozīmes maršrutā Nr.6006 Gulbene-Litene

slēgts reiss Nr.03 plkst.6.45 no Gulbenes AO ar izpildi darba dienās.

Reģionālās nozīmes maršrutā Nr.6012 Gulbene-Stāmeriena-Kalniena

slēgts reiss Nr.15 plkst.7.45 no Gulbenes AO ar izpildi sestdienās.

Reģionālās nozīmes maršrutā Nr.6014 Gulbene-Jaunvanagi

slēgts reiss Nr.15 plkst.6.40 no Gulbenes AO ar izpildi darba dienās;

slēgts reiss Nr.14 plkst.17.45 no Jaunvanagiem ar izpildi darba dienās;

reisam Nr.22 plkst.7.15 mainīts atiešanas laiks uz plkst.7.00 no Jaunvanagiem ar izpildi darba dienās.

Reģionālās nozīmes maršrutā Nr.6015 Gulbene-Letes

slēgts reiss Nr.14 plkst.18.10 no Letēm ar izpildi darba dienās.

Reģionālās nozīmes maršrutā Nr.6019 Gulbene-Velēna-Lizums

slēgts reiss Nr.11 plkst.00.20 no Gulbenes AO ar izpildi no otrdienas līdz sestdienai.

Reģionālās nozīmes maršrutā Nr.6025 Gulbene-Stari

slēgts reiss Nr.01 plkst.6.40 no Gulbenes AO ar izpildi darba dienās;

reisam Nr.11 plkst.10.10 no Gulbenes AO slēgta izpilde sestdienās, svētdienās;

reisam Nr.12 plkst.10.35 no Stariem slēgta izpilde sestdienās, svētdienās;

slēgts reiss Nr.35 plkst.22.10 no Gulbenes AO ar izpildi no pirmdienas līdz ceturtdienai un sestdienās, svētdienās;

slēgts reiss Nr.36 plkst.22.35 no Stariem ar izpildi no pirmdienas līdz ceturtdienai un sestdienās, svētdienās.

Reģionālās nozīmes maršrutā Nr.6028 Gulbene-Daukstes-Jaungulbene

reisam Nr.09 plkst.16.05 no Gulbenes AO slēgta izpilde svētdienās;

reisam Nr.12 plkst.17.20 no Jaungulbenes slēgta izpilde svētdienās;

slēgts reiss Nr.07 plkst.6.10 no Gulbenes AO ar izpildi no pirmdienas līdz sestdienai;

reisam Nr.11 plkst.14.00 mainīts atiešanas laiks uz plkst.14.20 no Gulbenes AO ar izpildi darba dienās no 01.09-31.05.

Reģionālās nozīmes maršrutā Nr.6697 Alūksne-Mārkalne-Zabolova

slēgts reiss Nr.16 plkst.18.27 no Mārkalnes ar izpildi piektdienās no 01.06.-3.1.08.

Reģionālās nozīmes maršrutā Nr.5585 Balvi-Balvu stacija

slēgts reiss Nr.16 plkst.17.30 no Balvu stacijas ar izpildi darba dienās.

Reģionālās nozīmes maršrutā Nr.6449 Balvi-Rubeņi

slēgts reiss Nr.03 plkst.08.15 no Balvu AO ar izpildi darba dienās mācību laikā.

Reģionālās nozīmes maršrutā Nr.6472 Viļaka-Žīguri-Katleši

slēgts reiss Nr.01 plkst.5.33 no Viļakas AO ar izpildi ceturtdienās.

Reģionālās nozīmes maršrutā Nr.6475 Balvi- Semenova

slēgts reiss Nr.05 plkst.6.14 no Balvu AO ar izpildi darba dienās;

reisam Nr.04 plkst.7.12 mainīts atiešanas laiks uz plkst.7.03 no Semenovas ar izpildi darba dienās.

Reģionālās nozīmes maršrutā Nr.6477 Balvi- Silciems-Balvi

reisam Nr.07 plkst.16.26 mainīts atiešanas laiks uz plkst.16.55 no Balvu AO ar izpildi trešdienās.

Reģionālās nozīmes maršrutā Nr.6488 Balvi-Tilža-Vectilža

slēgts reiss Nr.11 plkst.9.10 no Balvu AO ar izpildi svētdienās;

reisam Nr.28 plkst.15.30 mainīts atiešanas laiks uz plkst.16.01 no Vectilžas ar izpildi svētdienās;

reisam Nr.17 plkst.17.10 mainīts atiešanas laiks uz plkst.17.20 no Balvu AO ar izpildi darba dienās un svētdienās.

Reģionālās nozīmes maršrutā Nr.5436 Alūksne-Stāmeriena-Gulbene

reisam Nr.02 plkst.7.45 mainīts atiešanas laiks uz plkst.7.55 no Gulbenes AO ar izpildi ceturtdienās.

Reģionālās nozīmes maršrutā Nr.6448 Alūksne-Visikums-Beja-Alūksne

reisam Nr.11 plkst.12.00 mainīts atiešanas laiks uz plkst.12.10 no Alūksnes AO ar izpildi sestdienās.

Reģionālās nozīmes maršrutā Nr.7632 Rēzekne-Balvi-Gulbene

reisam Nr.05 plkst.13.10 no Rēzeknes AO slēgta izpilde sestdienās, svētdienās;

reisam Nr.04 plkst.6.05 no Gulbenes AO slēgta izpilde sestdienās, svētdienās.

Reģionālās nozīmes maršrutā Nr.7668 Rēzekne-Alūksne

reisam Nr.03 plkst.14.25 no Rēzeknes AO slēgta izpilde sestdienās, svētdienās;

reisam Nr.06 plkst.6.40 no Alūksnes AO slēgta izpilde sestdienās, svētdienās.

Reģionālās nozīmes maršrutā Nr.7906 Rīga-Smiltene-Alūksne

slēgts reiss Nr.04 plkst.14.35 no Alūksnes AO ar izpildi katru dienu;

reisam Nr.02 plkst.3.00 no Alūksnes AO noteikta papildu izpilde trešdienās, piektdienās, svētdienās, turpmāk kursējot katru dienu;

reisam Nr.01 plkst.7.00 mainīts atiešanas laiks uz plkst.8.00 no Rīgas SAO ar izpildi katru dienu;

reisam Nr.03 plkst.12.20 mainīts atiešanas laiks uz plkst.12.00 no Rīgas SAO un noteikta papildu izpilde sestdienās, turpmāk kursējot darba dienās un sestdienās;

reisam Nr.10 plkst.17.50 no Alūksnes AO atcelta izpilde svētdienās, turpmāk kursējot darba dienās un sestdienās;

reisam Nr.05 plkst.17.50 no Rīgas SAO noteikta papildu izpilde otrdienās, ceturtdienās, sestdienās, turpmāk kursējot katru dienu.

Reģionālās nozīmes maršrutā Nr.7915 Rīga-Trapene-Alūksne

reisam Nr.01 plkst.15.15 no Rīgas SAO slēgta izpilde sestdienās;

reisam Nr.02 plkst.4.30 no Alūksnes AO slēgta izpilde sestdienās;

reisam Nr.01 plkst.15.15 mainīts atiešanas laiks uz plkst.14.45 no Rīgas SAO ar izpildi darba dienās.

Reģionālās nozīmes maršrutā Nr.7646 Alūksne-Liepna-Balvi

reisam Nr.01 plkst.11.05 no Alūksnes AO slēgta izpilde sestdienās, svētdienās;

reisam Nr.02 plkst.14.25 no Balvu AO slēgta izpilde sestdienās, svētdienās un mainīts atiešanas laiks uz plkst.14.10 no Balvu AO.

Reģionālās nozīmes maršrutā Nr.7910 Rīga-Balvi

slēgts reiss Nr.34 plkst.13.20 no Balvu AO ar izpildi svētdienās;

reisam Nr.30 plkst.5.55 mainīts atiešanas laiks uz plkst.6.30 no Balvu AO ar izpildi katru dienu;

reisam Nr.31 plkst.19.15 noteikta papildu izpilde no pirmdienas līdz ceturtdienai un sestdienās, svētdienās, turpmāk kursējot katru dienu;

slēgts reiss Nr.29 plkst.18.55 no Rīgas SAO ar izpildi no pirmdienas līdz ceturtdienai un sestdienās, svētdienās.

Reģionālās nozīmes maršrutā Nr.7618 Rīga-Gulbene

reisam Nr.02 plkst.5.55 mainīts atiešanas laiks uz plkst.6.15 no Gulbenes AO ar izpildi darba dienās;

reisam Nr.03 plkst.18.10 mainīts atiešanas laiks uz plkst.16.10 no Rīgas SAO ar izpildi katru dienu.

Reģionālās nozīmes maršrutā Nr.7628 Gulbene-Madona

reisam Nr.12 plkst.7.40 mainīts atiešanas laiks uz plkst.9.10 no Madonas AO ar izpildi darba dienās;

reisam Nr.02 plkst.10.10 no Madonas AO atcelta izpilde darba dienās, turpmāk kursējot sestdienās;

reisam Nr.09 plkst.17.15 mainīts atiešanas laiks uz plkst.17.35 no Gulbenes AO ar izpildi darba dienās un svētdienās;

reisam Nr.14 plkst.19.15 no Madonas AO noteikta papildu izpilde darba dienās, turpmāk kursējot darba dienās un svētdienās.

Reģionālās nozīmes maršrutā Nr.7647 Rīga-Alūksne

reisam Nr.11 plkst.18.30 mainīts atiešanas laiks uz plkst.18.45 no Rīgas SAO ar izpildi ceturtdienās, piektdienās, svētdienās.

