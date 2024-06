Noskaidroti titula “BSR Cultural Pearls 2025” atlases finālisti

Pieteikumu pieņemšana “BSR Cultural Pearls” (tulkojumā – Baltijas jūras reģiona Kultūras pērles) titulam, kas tika izsludināta jau otro reizi, ir noslēgusies. Pieteikumus konkursā iesniedza 18 mazās un vidēja lieluma pašvaldības no Baltijas jūras reģiona, tai skaitā pilsētas un apdzīvotas vietas Vidzemē – Smiltene,

Cesvaine un Stāmeriena. Pērn titulam tika iesniegti divpadsmit pieteikumi. Pretendentu skaita pieaugums salīdzinājumā ar pagājušo gadu liecina par aizvien lielāku interesi no galvaspilsētām attālākos reģionos par kultūras nozīmi sabiedrības noturības stiprināšanā.

Pieteikšanās procesam, lai kļūtu par “BSR Cultural Pearls” titula saņēmēju, notiek divos posmos. Pēc priekšatlases 16 pašvaldības ir pārgājušas nākamajā posmā. Tajā līdz 2024. gada 31. oktobrim kandidāti izstrādās kultūras un noturības rīcības plānus.

Pretendenti titula saņemšanai ir:

Alītas rajons, Lietuva;

Smiltene, Cesvaine, Stāmeriena, Latvija;

Plocka, Redzikova, Slupska, Kobilņica, Tarnogroda, Polija;

Hailuoto, Kaskinena, Nykarleby, Somija;

Vejle, Dānija;

Peipsiēre, Mulgi, Igaunija;

Helsingborga, Zviedrija.

Kandidāti saņems atbalstu no savu valstu mentoriem, dalību ekspertu vadītiem tīmekļsemināriem un piekļuvi labo prakšu piemēru katalogam. Tāpat viņiem būs iespēja uzklausīt atziņas un to pieredzi, ar kuru dalīsies pašvaldības, titula “BSR Cultural Pearls 2024” ieguvējas.

Galīgo atlasi, kas balstīta uz kultūras un noturības rīcības plāniem, veiks starptautiska ekspertu žūrija sabiedrības noturības, pilsētplānošanas, mākslas un kultūras jomā kopā ar pārstāvjiem no Eiropas līmeņa organizācijām.

Pārliecinošākajiem plāniem tiks piešķirts “BSR Cultural Pearls 2025” tituls, kas tiks paziņots 2024. gada decembrī. Projektā “BSR Cultural Pearls” apvienoti 12 partneri, tai skaitā Vidzemes plānošanas reģions, no 8 valstīm. Projekts tiek īstenots trīs gadus, līdz 2025. gada decembrim. To finansē Interreg Baltijas jūras reģiona programma. Tā mērķis ir stiprināt sociālo noturību Baltijas jūras reģiona pašvaldībās, izmantojot kultūras un radošuma resursus un vietējo kopienu aktivitātes.

Informāciju sagatavoja: Egija Saļņikova, ARS BALTICA (“BSR Cultural Pearls” projekta

asistente) un Zane Kaķe, sabiedrisko attiecību speciāliste Vidzemes plānošanas reģionā.