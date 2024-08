No septembra izmaiņas reģionālo autobusu maršrutos Alūksnes novadā un jauns maršruts Jaunannas pagasta iedzīvotājiem

Public bus with no people during COVID-19 worldwide epidemic.

No šī gada 1. septembra būs izmaiņas piecos reģionālās nozīmes autobusu maršrutos Alūksnes novadā un, lai Jaunannas pagasta iedzīvotājiem un skolēniem būtu iespēja nokļūt uz Alūksni un atpakaļ, atklāts jauns maršruts Alūksne–Jaunanna–Alūksne.

Reģionālās nozīmes maršruts nr. 6696 Alūksne–Jaunanna–Alūksne tiek pārsaukts par Alūksne–Mālupe–Jaunanna–Alūksne, tā rīta reiss no Alūksnes autoostas plkst. 07.55 turpmāk būs tikai sestdienās mācību gada laikā (no 1. septembra līdz 11. jūnijam), nevis arī darba dienās, kā līdz šim, kā arī tiek atklāts jauns reiss plkst. 07.00 no Alūksnes autoostas darba dienās mācību gada laikā, kur autobuss apstāsies arī pieturās Vidusskola, Tirgus, Mazā skola un Alūksnes ģimnāzija.

Atklāts jauns reģionālās nozīmes maršruts nr. 5444 Alūksne–Jaunanna–Alūksne ar vienu reisu un autobuss no Alūksnes autoostas plkst. 16.15 kursēs darba dienās mācību gada ietvaros (no 1. septembra līdz 11. jūnijam).

Reģionālās nozīmes maršrutā nr. 3050 Alūksne–Kalnadruvas–Kapsēta–Alūksne autobuss turpmāk rīta reisā plkst. 07.00 no Alūksnes autoostas brauks tikai sestdienās (līdz šim brauca arī darba dienās).

Reģionālās nozīmes maršrutā nr. 6702 Alūksne–Liepna autobuss rīta reisā ierastajā grafikā plkst. 06.30 no Liepnas turpmāk brauks tikai sestdienās, bet darba dienās apstāsies arī pieturās Kalnadruvas, Torņa iela, Vidusskola un Tirgus.

Reģionālās nozīmes maršrutā nr. 3051 Alūksne–Kolberģis–Slimnīca–Alūksne rīta reiss no Alūksnes autoostas darba dienās tiks uzsākts desmit minūtes agrāk – plkst. 07.00 (līdz šim – plkst. 07.10), kā arī autobuss brauks pa nedaudz izmainītu maršrutu, lai nodrošinātu darba dienās slēgtā maršruta nr. 3050 Alūksne–Kalnadruvas–Kapsēta–Alūksne pēcpusdienas reisa pieturu apkalpošanu.

Reģionālās nozīmes maršrutā nr. 6709 Alūksne–Beja tiek slēgti divi reisi – plkst. 15.00 no Alūksnes autoostas un plkst. 15.22 no Bejas, kas līdz šim tika nodrošināti darba dienās mācību gada laikā.

Reģionālā sabiedriskā transporta pakalpojumus minētajos autobusu maršrutos nodrošina SIA “Gulbenes autobuss”. Izmaiņas ATD saskaņojusi ar Vidzemes plānošanas reģionu.