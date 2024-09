Neizpratnē par remontdarbiem Pils ielā

Šonedēļ vairāki alūksnieši bija neapmierināti par notiekošajiem remontdarbiem Pils ielā, Alūksnē. Remontstrādnieki izfrēzēja uz braucamās daļas dažāda lieluma laukumus un tos atstāja neapstrādātus arī vēl otrā dienā, kas apgrūtināja satiksmi. Par šādu darba stilu vēstījām arī iepriekš, kad frēzēšana notika uz Kolberģa ielas. Izrādījās, arī tagad trūcis asfalta. Trešdien gan atbildīgie solīja, ka līdz piektdienai, 30. augustam, Pils ielas asfalta segums būs lietojams ierastā kārtībā, gan ne tik pievilcīgs, jo redzami lāpījumi.

Uzskata par kaitniecību

Neizpratni un sašutumu par notiekošo pauda alūksnietis Valdis Skulte. “Tik ilgi mēs gaidījām jaunu asfaltu Pils ielā, priecājāmies, ka iela ir sataisīta. Vienīgi aku vākus vajadzēja salabot, lai neklaudz, bet tā jau pašvaldībai nešķiet ievērības cienīga problēma. Kādēļ tagad segums jābojā, jo tur bedres nebija redzamas? Lūdzu, noskaidrojiet, kurš to ierosināja, kādēļ to dara? Uzskatu, ka tā ir kaitniecība,” saka V. Skulte un kopā ar domubiedriem ir gatavs rīkot pat protesta akciju, lai noskaidrotu notiekošo. Viņš uzskata, ka daudz kas mūsu valstī tiek darīts neprofesionāli, jo atsevišķos amatos strādā saviem amata pienākumiem neatbilstoši, nekompetenti speciālisti. “Sanāk tā – pēc būvniecības dokumentiem, ir pienācis laiks Pils ielu labot, tad to arī dara, kaut īstenībā tas varbūt nemaz nav nepieciešams. Nauda ieguldīta, algas saņemtas, plāns izpildīts. Paskatieties Helēnas ielu, tur dažviet pat zirgs kāju var nolauzt, bet nē – jālabo Pils iela, kur pat odam savu snuķi nav kur iebāzt. Šādas nejēdzības notiek daudzviet,” savu nostāju pauž V. Skulte.

Radušās mikroplaisas

Pils, Jāņkalna un Bērzu ielu uzturēšana kārtībā ir pašvaldības pārziņā, kur vērsāmies pēc atbildes. Neizpratnē par iedzīvotāju jautājumu ir Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektors Ingus Berkulis. “Speciālisti, apsekojot Pils ielas segumu, konstatēja tajā mikroplaisas. Tajās vietās būvnieks asfaltā izzāģēja nepieciešamā lieluma laukumus, lai, tās aizpildot ar jaunu asfalta kārtu, pēc ziemas nākamajā pavasarī un arī tālākā nākotnē neveidotos bedres,” skaidro izpilddirektors. Viņš atgādina, ka, kopš Pils ielas jaunais asfalta segums nodots ekspluatācijā, pagājuši pieci gadi. Speciālisti, to tagad apsekojot, iesaka nofrēzēt segumu visā ielas garumā un uzliet asfaltu no jauna. “Ja to nedarīsim, veidosies bedres, bet tam pašvaldībai nepieciešami ievērojami finanšu līdzekļi. Tādēļ nolēmām jaunu asfaltu ieklāt tikai problemātiskajās vietās, kas mūs attālinās no bedrainas ielas nākotnē. Tāda pati situācija ir arī uz Jāņkalna un Bērzu ielas, kur pašlaik notiek asfalta seguma labošanas darbi,” saka I. Berkulis.

Jautāts par to, kādēļ izfrēzētie laukumi neaizpildīti stāvēja tukši vēl arī nākamajā dienā, viņš atbild, ka radās neparedzētas problēmas asfaltbetona rūpnīcā, dēļ kurām darbs kavējās. “Ja brauc ar ātruma ierobežojuma zīmē norādītajiem 30 kilometriem stundā, transportlīdzekļu vadītājiem problēmām nevajadzētu būt. Tomēr līdz piektdienai, 30. augustam, iela noteikti būs jau salabota,” sola I. Berkulis trešdien, 28. augustā, kad notiek mūsu saruna.