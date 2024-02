Nedēļas nogalē galdā var likt banāniem pildītus biezpiena plācenīšus

300 gramu biezpiena, 1 banāns, 40 gramu kokosriekstu skaidiņu, 1 ola, 2 ēdamkarotes cukura, 1 tējkarote vaniļas cukura, sāls pēc garšas, 100 gramu kviešu miltu, olīveļļa cepšanai.

Biezpiena plācenīši ir gardi, un tos reizēm mēdzu cept, taču pēc šīs receptes to gan vēl nebiju darījusi. Atceroties, ka 6. februārī saskaņā ar latviskās sadzīves tradīcijām atzīmēsim Meteņus, tos varam sagaidīt arī ar kādu gardu pankūku vai pat šādu, eksotiskāku, plācenīti, jo ticējumi vēsta, ka Metenī daudz un bagātīgi jāēd. To arī mūsu senči darīja, jo pēc tam būs jādzīvo pieticīgāk. Svinībām gatavoja cūkas smeceri, kājas, ausis, cepa miežu un kaņepju plāceņus, pīrāgus, vārīja zirņus un pupas. Meteņu ēdiens ir zīdenis jeb grūdenis, ko gatavo no žāvētas cūkas galvas puses, savārot ar grūbām un kartupeļiem. Saimnieces cepušas arī īpašu Meteņu maizi. Taču, ja nu nesanāk svinēt Meteņus saskaņā ar senlatviešu Saules gada kalendāru, mūsdienās tos iespējams atzīmēt arī septiņas nedēļas pirms Lieldienām. Biezpienam pievienoju olu, cukuru, vaniļas cukuru, sāli un kokosriekstu skaidiņas un visu kopā labi samaisīju. Atstāju masu mierā kādas 20 minūtes. Banānu nomazgāju, nomizoju un sagriezu ripiņās. Pēc tam ar karoti ņēmu pagatavoto biezpiena masu, vidū ieliku un apslēpu pa banāna ripiņai, un, stingri piespaidot, veidoju plācenīšus. Pēc tam tos apviļāju miltos un cepu pannā ar olīveļļu no abām pusēm, līdz tie kļuva zeltaini. Tā kā šoreiz izmantotais biezpiens bija gadījies pasauss, plācenīšus apgriezt cepšanai no otras puses vajadzēja uzmanīgi, lai tie neizjuktu. Gatavus tos vēl pārkaisīju ar pūdercukuru. Pirms celšanas galdā plācenīšus varam rotāt arī ar augļiem vai kādu odziņu.