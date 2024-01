Nav saņemtas visas paciņas

Alūksnes novada pašvaldība aizvadītā gada nogalē bija sarūpējusi Ziemassvētku saldumu paciņas vairākām novada teritorijā deklarēto iedzīvotāju grupām. Ne visi, kam paciņas pienācās, tās ir saņēmuši, tādēļ – ja atbilstat kādai no turpmāk minētajām iedzīvotāju grupām un decembrī paciņu nesaņēmāt, to līdz 25. janvārim var saņemt Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldē, Uzvaras ielā 1, Alūksnē. Aicināti Alūksnes novada teritorijā deklarētie pirmsskolas vecuma bērni, sākot no jaundzimušā vecuma līdz 7 gadiem (ieskaitot), kuri nav uzsākuši mācības skolā, tajā skaitā bērni, kas dzimuši 2023. gada decembrī, kā arī Alūksnes novada teritorijā deklarētie seniori, kam līdz attiecīgā gada 31. decembrim aprit 80 gadi un vairāk. Par paciņu saņemšanu lūdzam iepriekš sazināties ar Sociālo lietu pārvaldes Sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāju Ludmilu Loginu pa tālruni 29459551.